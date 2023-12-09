Понад 50% українців мають зайву вагу. Як схуднути, щоб не нашкодити здоров'ю

Визначте свої поточні харчові звички

Сюди можна включити такі моменти: як і де ви їсте, скільки разів на день тощо. Для цього можна завести щоденник харчування й записувати всі ваші спостереження. Ви також можете фотографувати все, що їсте чи п'єте. Це допоможе зрозуміти, що у вашому раціоні переважає.

Проаналізуйте свій спосіб життя

Вам потрібно зрозуміти, що заважає схуднути та як із цим працювати. Можливо, ви пропускаєте якийсь прийом їжі, переїдаєте чи недостатньо рухаєтеся протягом дня. Відповіді на ці запитання допоможуть скласти план дій.

Визначте мету вашого схуднення

У будь-якій справі потрібна мотивація, для чого вам це робити. Запишіть причини та періодично перечитуйте написане. Ви також можете подумати над планом досягнення мети. У цьому випадку застосовуйте тактику невеличких, але конкретних і реалістичних цілей. Змінювати власні звички потрібно поступово.

Навчіться відрізняти фізичний голод від емоційного

Важливо навчитися їсти, коли ви справді хочете їсти, а не коли потребуєте заспокоєння. Намагайтеся припинити їсти трохи раніше, ніж ви відчуєте ситість. Адже мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб опрацювати сигнали від шлунку про насичення.

Будьте уважними до того, що ви їсте

Схуднення - це не короткотермінова дієта. Це поступова зміна способу життя та харчування з додаванням корисних продуктів. Намагайтеся частіше віддавати перевагу продуктам, які дають відчуття насиченості й містять багато клітковини. Не забувайте пити воду, коли відчуваєте спрагу.

Не будьте дуже суворими до себе

Часто у бажанні стати кращими люди намагаються загнати себе в суворі рамки. Потім це призводить до зривів і повернення до старих звичок. Тож залишайте місце для кількох попусків. Наприклад, не відмовляйтеся від чорного шоколаду, проте замість половини плитки з'їжте кілька маленьких шматочків.

Їжте повільно і вдумливо

Обов'язково виділяйте час, щоби спокійно поїсти, оцінити смак страви та відчути насиченість. На основні прийоми їжі виділяйте щонайменше 20 хвилин. При цьому намагайтеся не поєднувати цей процес з іншими справами.