Українці після 25 років мають зробити обов'язкові щеплення, щоб захистити організм

Щеплення для дорослих

Згідно з календарем профілактичних щеплень, більшу частину вакцин людина отримує у віці до 16 років. Ревакцинація необхідна кожні десять років, тобто після 25.

Щеплення допоможе бути менш схильним до вірусів та хвороб та убереже імунітет. Під час війни важливо особливо не нехтувати щепленнями та власним здоров’ям.

Які щеплення обов'язкові

Правець і дифтерія

Фахівці кажуть, що ці щеплення необхідно повторювати кожні десять років. Під час війни ризик захворіти на правець або дифтерію зростає у кілька разів.

Вакцинуватись можна безкоштовно в будь-якій поліклініці.

Кір

Це одне з обов’язкових щеплень, яке роблять в 1 і 6 років. Дорослі дуже складно переносять захворювання, тож наявність такого щеплення потрібно перевірити.

Щеплення від кору безкоштовні для дітей, але не для дорослих. Також можна зробити у приватних клініках або придбати вакцину в аптеці та зробити щеплення в поліклініці.

Гепатит B

Щеплення від гепатиту B стало обов'язковим у 2000-х роках. Щеплення можна зробити у приватній поліклініці.

COVID-19

Причин для додаткової дози вакцинації багато: нова хвиля, війна та міграції людей. Щеплення від коронавірусу безкоштовні.

Пневмокок

За словами фахівців, це одне з ускладнень грипу у вигляді бактеріальної пневмонії. Людям, які у групі ризику захворювання на коронавірус, грип - таке щеплення зробити необхідно. Щеплення доступне в приватних медичних закладах.

Вітрянка

Зробити щеплення необхідно лише у тому випадку, якщо людина не хворіла в дитинстві. Дорослі хворіють важче і часто мають ускладнення. Зробити щеплення можна в приватних медичних закладах.