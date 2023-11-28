Українці про отруєння дружини Буданова: "Не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо про те, що дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Наразі вона завершує курс лікування. Однак українці сприйняли таку новину по-різному.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців на інформацію про отруєння дружини очільника ГУР МО.
Маріанна Буданова відчула погіршення самопочуття, після чого її госпіталізували. Їй діагностували отруєння важкими металами, які не використовують ані в побуті, ані у військовій справі. Тому їхнє використання може свідчити про спробу отруєння.
Наразі вже завершується курс лікування, далі Маріанна буде під наглядом лікарів.
Стосовно самого Кирила Буданова, то з ним усе гаразд, ознак отруєння не виявлено.
Раніше ми детально розповідали, хто така Маріанна Буданова та чим вона займається.