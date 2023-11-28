Українці про отруєння дружини Буданова: "Не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"

Що думають українці

"Походу скоро підуть новини про купу дохлих рос*ян десь у Москві"

"У цієї отрути мо*кальськє коріння. Треба вби*ати російських агентів! Співчуваю дружині Кирила!"

"Вона повинна викарапкатися!"

"Нехай одужує! Схоже, скоро в акваріумі Буданова з'явиться чиясь голова…"

"Комусь скоро оформлять "Кривавого орла"...

"Скорішого одужання дружині! Сили і терпіння всій родині!"

"Як ви думаєте: хто вмре через отруєння дружини Буданова?"

"Ну капець. Вони труять членів родини наших військових, а партнери ще думають, треба передавати Україні російські активи, чи ні..."

"Х*рово бути Будановим. Довіряти людям взагалі важко. Життя озираючись - це пздць. Він важку ціну платить..."

"Якщо бункерний щур думає, що отруєння - єдиний козир у його рукаві, він сильно помиляється. У цю гру можна грати удвох"

"Ох, не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"

Довідка

Маріанна Буданова відчула погіршення самопочуття, після чого її госпіталізували. Їй діагностували отруєння важкими металами, які не використовують ані в побуті, ані у військовій справі. Тому їхнє використання може свідчити про спробу отруєння.

Наразі вже завершується курс лікування, далі Маріанна буде під наглядом лікарів.

Стосовно самого Кирила Буданова, то з ним усе гаразд, ознак отруєння не виявлено.