Українці можуть отримувати ліки безкоштовно: як це працює

Які програми з безкоштовних ліків діють в Україні

Програма "Доступні ліки"

Українці можуть отримувати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою для амбулаторного лікування від таких захворювань:

серцево-судинні хвороби;

профілактика інсультів та інфарктів;

діабет II типу;

бронхіальна астма;

нецукровий діабет;

інсулінозалежний діабет (інсуліни);

розлади психіки та поведінки;

епілепсія.

Ліки з Національного переліку основних лікарських засобів



Ці ліки закуповують самі медустанови та забезпечують їх пацієнтів на стаціонарному та амбулаторному лікуванні.

Ліки, що закуповуються через централізовані закупівлі



Це дорогі препарати, які закуповує державне підприємство "Медичні закупівлі України" за заявками департаментів охорони здоров'я. Зокрема, це ліки для онкохворих, пацієнтів із гемофілією, хворих на дитячий церебральний параліч тощо.

Важливо знати!

Коли вам призначають ліки, поцікавтеся, чи входять вони до Нацпереліку. Їх пацієнт має право отримувати безкоштовно протягом усього курсу лікування та перебування у стаціонарі.

Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку можна на сайті.

Інформацію про ліки мають оприлюднити на стендах лікарні, а також на сайтах медустанов та регіональних департаментів та управлінь охорони здоров'я.