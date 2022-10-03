Українці можуть отримати їжу, ліки та грошову субсидію: як це зробити

Міжнародна благодійна організація Save the Children надає гуманітарну допомогу українським дітям і сім'ям, які постраждали від війни Росії в Україні.
Через партнерів в Україні команда благодійників доставляє необхідні речі усім, хто їх потребує.
Як подати запит на безплатне отримання допомоги - читайте детально в матеріалі Styler.
Перш за все допомога українцям надається за співпраці з партнерами Save the Children. Тому якщо у вашому місті є їхні представництва, радимо звернутися безпосередньо до них.
Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.
Для того, щоб подати заявку на допомогу треба:
В організації зазначають, що наразі гарячі лінії переповнені, тому ефективніше буде надсилати номери телефонів в особисті повідомлення.
Саме через телефон ви повідомите, яка саме допомога вам потрібна та як ви можете її отримати.
Варто зазначити, що допомога полягає не лише в грошових виплатах. Організація забезпечує всіх українців, які потребують допомоги:
Окрім того, благодійники підтримують біженців, які наразі перебувають у Європі. Так, навесні організація активно допомагала українцям у Польщі.
Це міжнародна гуманітарна організація, яка захищає дітей по всьому світу вже понад 100 років.
Від 2014 року організація займалася гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей, а зараз розширила масштаби своєї діяльності.
На додачу до гуманітарної, організація надає інформаційну, медичну та психологічну допомогу з різних регіонів України.
Понад 1000 дітей постраждали від війни в Україні (фото: facebook.com/savethechildrenresponseinukraine)
Раніше ми писали історію порятунку дітей, які 4 місяці сиділи в підвалі на Донеччині.
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