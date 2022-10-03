Українці можуть отримати їжу, ліки та грошову субсидію: як це зробити

Як отримати допомогу

Перш за все допомога українцям надається за співпраці з партнерами Save the Children. Тому якщо у вашому місті є їхні представництва, радимо звернутися безпосередньо до них.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.

Для того, щоб подати заявку на допомогу треба:

зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 0800 609 845

написати в особисті повідомлення у Facebook

В організації зазначають, що наразі гарячі лінії переповнені, тому ефективніше буде надсилати номери телефонів в особисті повідомлення.

Саме через телефон ви повідомите, яка саме допомога вам потрібна та як ви можете її отримати.

Хто може отримати допомогу

Варто зазначити, що допомога полягає не лише в грошових виплатах. Організація забезпечує всіх українців, які потребують допомоги:

їжею та водою

наборами гігієни

матеріальною субсидією

безпечним місцем для перебування дітей

Окрім того, благодійники підтримують біженців, які наразі перебувають у Європі. Так, навесні організація активно допомагала українцям у Польщі.

Що таке Save the Children

Це міжнародна гуманітарна організація, яка захищає дітей по всьому світу вже понад 100 років.

Від 2014 року організація займалася гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей, а зараз розширила масштаби своєї діяльності.

На додачу до гуманітарної, організація надає інформаційну, медичну та психологічну допомогу з різних регіонів України.

Понад 1000 дітей постраждали від війни в Україні (фото: facebook.com/savethechildrenresponseinukraine)