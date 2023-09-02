Українці можуть отримати новий тип знеболювального безкоштовно: як це зробити

Кому доступні ліки

Паліативні пацієнти - це люди з важкими, часто невиліковними захворюваннями, які потребують знеболення.

Наприклад, онкологія в III-IV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші захворювання, які прогресують.

Отримати знеболювальні безкоштовно чи з невеликою доплатою можуть та пацієнти, в кого встановлено основний діагноз, паліативний статус та діагноз хронічний біль.

Стосовно Морфіна, то його також додали до переліку безкоштовних препаратів у таблетках. Чотири з них можна отримати безоплатно, а дві - вже за додаткову плату.

Як отримати знеболювальні

Для цього потрібно звернутися до сімейного чи вашого лікаря-спеціаліста:

пацієнтам з онкологією - до лікаря первинної медичної допомоги

пацієнтам із психічними розладами - до лікаря-психіатра

іншим паліативним пацієнтам - за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Далі - до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

У всіх випадках за наявності паліативного статусу лікар встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Потім алгоритм дій такий:

завітайте до будь-якої аптеки, яка має договір із НСЗУ за напрямом "Опіоїдні анальгетики", і надайте працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження

оберіть із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації

заберіть свої анальгетики безоплатно чи з невеликою доплатою

Як знайти потрібну аптеку

Дізнатися розташування найближчої аптеки, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна: