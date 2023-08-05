Українці можуть отримати безкоштовне житло в Європі: кому допоможуть та як подати заявку

Українці й надалі можуть отримувати житло в країнах Європи через сервіси для оренди. Така допомога є безкоштовною для біженців з України, особлива увага приділяється сім'ям з дітьми.
Про це йдеться на сайті компанії оренди житла Airbnb.
Заявки потрібно надсилати через спеціальну платформу, де їх розглядатимуть співробітники компанії. Подати заявку можна лише за таких умов:
Для того, щоб подати заявку, зайдіть у розділ "Знайти тимчасове житло" на платформі за цим посиланням. Оберіть країну свого тимчасового проживання, і перед вами з'явиться інформація стосовно житла.
Як українцям знайти безкоштовне житло в Європі (скриншот: Styler)
У рамках програми українці також можуть звертатися до фахівців з питань інформаційної підтримки, юридичних консультацій, психологічної підтримки, освіти та роботи.
Для того, щоб отримати безкоштовне житло, біженцям потрібно надати таку інформацію:
Для цього можна використовувати український паспорт, дозвіл на роботу чи посвідку на проживання в Україні.
Раніше ми розповідали, як переселенці можуть отримати безкоштовне житло.
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