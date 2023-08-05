Українці можуть отримати безкоштовне житло в Європі: кому допоможуть та як подати заявку

Як подати заявку на отримання житла

Заявки потрібно надсилати через спеціальну платформу, де їх розглядатимуть співробітники компанії. Подати заявку можна лише за таких умов:

можливість отримати житло надається лише сім'ям з дітьми

тривалість перебування в обраному житлі може коливатись від семи до 30 днів

програма доступна лише для тих осіб, які раніше не користувалися підтримкою від "United for Ukraine"

Для того, щоб подати заявку, зайдіть у розділ "Знайти тимчасове житло" на платформі за цим посиланням. Оберіть країну свого тимчасового проживання, і перед вами з'явиться інформація стосовно житла.

Як українцям знайти безкоштовне житло в Європі (скриншот: Styler)

У рамках програми українці також можуть звертатися до фахівців з питань інформаційної підтримки, юридичних консультацій, психологічної підтримки, освіти та роботи.

Які документи для отримання житла потрібні

Для того, щоб отримати безкоштовне житло, біженцям потрібно надати таку інформацію:

кому, де та на який період часу потребує житло

підтвердити, що ваша родина була змушена покинути Україну через війну та перебуває в складних життєвих обставинах

Для цього можна використовувати український паспорт, дозвіл на роботу чи посвідку на проживання в Україні.