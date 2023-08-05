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Українці можуть отримати безкоштовне житло в Європі: кому допоможуть та як подати заявку

Як отримати безкоштовне житло в Європі (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Українці й надалі можуть отримувати житло в країнах Європи через сервіси для оренди. Така допомога є безкоштовною для біженців з України, особлива увага приділяється сім'ям з дітьми.

Про це йдеться на сайті компанії оренди житла Airbnb.

Як подати заявку на отримання житла

Заявки потрібно надсилати через спеціальну платформу, де їх розглядатимуть співробітники компанії. Подати заявку можна лише за таких умов:

  • можливість отримати житло надається лише сім'ям з дітьми
  • тривалість перебування в обраному житлі може коливатись від семи до 30 днів
  • програма доступна лише для тих осіб, які раніше не користувалися підтримкою від "United for Ukraine"

Для того, щоб подати заявку, зайдіть у розділ "Знайти тимчасове житло" на платформі за цим посиланням. Оберіть країну свого тимчасового проживання, і перед вами з'явиться інформація стосовно житла.

Як українцям знайти безкоштовне житло в Європі (скриншот: Styler)

У рамках програми українці також можуть звертатися до фахівців з питань інформаційної підтримки, юридичних консультацій, психологічної підтримки, освіти та роботи.

Які документи для отримання житла потрібні

Для того, щоб отримати безкоштовне житло, біженцям потрібно надати таку інформацію:

  • кому, де та на який період часу потребує житло
  • підтвердити, що ваша родина була змушена покинути Україну через війну та перебуває в складних життєвих обставинах

Для цього можна використовувати український паспорт, дозвіл на роботу чи посвідку на проживання в Україні.

 

Раніше ми розповідали, як переселенці можуть отримати безкоштовне житло.

Читайте також, в яких країнах Європи українським пенсіонерам найлегше пристосуватися до життя.

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жилье для переселенцев