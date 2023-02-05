Українці купили квартиру маленькому сину лікарки Охматдиту, яку вбила російська ракета

Зазначається, що така благодійна мета - придбання житла для Гриші - об'єднала українську педіатричну, онкологічну та стоматологічну спільноти, а також "усіх друзів для того, щоб стати однією великою родиною для одного маленького хлопчика якого ця війна зробила сиротою".

Лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва працювала у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років, вона рятувала дітей із раком крові (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Спільними силами вдалося купити для сина Оксани, яка загинула, квартиру в Ірпені. Вона розташована "в чудовому, цілому і теплому будинку".

"Ми змогли зібрати 28 тисяч, а квартиру придбали що коштувала 30-ть! В ній все є, все, що потрібно для життя: гарний ремонт, меблі, техніка", - розповіла Канська.

Маленький Гриша з рідними та Антоном Резніковим, який організував збір (фото: facebook.com/olga.kanskaya)

Вона висловила велику подяку всім, хто скидався грошима, безкоштовно допомагав знайти квартиру та оформити усі необхідні документи.

Стоматолог-ортопед Антон Резніков також опублікував у мережі відео зі звітами про збір коштів для маленького Гриші...

... і розповів у Facebook, що спочатку спільними зусиллями медиків, їхніх пацієнтів та іншим небайдужих громадян вдалося зібрати 975 000 гривень. Потім стоматологиня Віта Вишинська зібрала та передала ще 3060 доларів. Також приблизно 900 доларів Резнікову перерахували на pay pal, з них 500 доларів перерахував його знайомий колега Назар Щеглов.

Небайдужі вирішили допомогти синові загиблої внаслідок російського масованого ракетного обстрілу Києва лікарки "Охматдиту" (фото: facebook.com/dr.ReznikovAnton)

"Долучилось також багато небайдужих громадян і колег! Далі ми почали думати куди інвестувати гроші, тому що інвестиція має бути надійною. В банк? Небезпечно. Передати гроші опікунам Григорія? А чи буде можливість саме в Григорія використати їх у майбутньому? Невідомо. Отже, я запропонував придбати квартиру, а наші однокурсники підтримали мене одноголосно", - описав він деталі збору.

І ось місія була успішно виконана та реалізована - 31 грудня хлопчику, у якого залишилися дідусь та бабуся, а також родина дядька, купили квартиру.

П'ятирічний Гриша, син лікарки "Охматдиту" Оксани Леонтьєвої, яку вбила російська ракета (фото: facebook.com/dr.ReznikovAnton)