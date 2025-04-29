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Українського репера заарештували в Румунії і погрожують депортувати до РФ: реакція МЗС

Вівторок 29 квітня 2025 14:10
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Українського репера заарештували в Румунії і погрожують депортувати до РФ: реакція МЗС PŁATEK LUV (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

19-річного українського репера PŁATEK LUV (справжнє ім'я - Микита Єськов) затримали в аеропорту румунського міста Клуж-Напока та погрожують відправити до РФ.

Подробиці інциденту та реакцію МЗС дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Артист розповів, що під час проходження паспортного контролю його несподівано зупинили та без пояснень повели на допит.

Лише згодом юнакові пояснили причину затримання - виявилося, що він нібито перебуває у міжнародному розшуку на запит Росії, яка прагне його депортувати.

"На паспортному контролі мене без пояснень повели на огляд і допит. Перевернули і перерили всі мої речі - буквально все, до останнього папірця і шкарпетки в рюкзаку. Запитували про кожну дрібницю. Допит тривав понад шість годин. Після цього мені сказали почекати”, - написав виконавець.Українського репера заарештували в Румунії і погрожують депортувати до РФ: реакція МЗСPŁATEK LUV (скріншот)

“За пів години підійшов офіцер румунської поліції і повідомив, що я не можу покинути аеропорт і територію Румунії, тому що перебуваю в міжнародному розшуку за запитом Російської Федерації. Вони відправили в Росію повідомлення про моє затримання і чекають відповіді, за якою статтею мене хочуть судити і депортувати в Росію", - додав він.

PŁATEK LUV повідомив, що після допиту його перевели до спеціального приміщення для обшуків в аеропорту, де він має перебувати до отримання відповіді з боку Росії. Українського репера заарештували в Румунії і погрожують депортувати до РФ: реакція МЗСPŁATEK LUV заарештували у Румунії (скріншот)

За словами виконавця, у нього вилучили всі документи, залишивши лише мобільний телефон.

Згодом репер знову звернувся до підписників у соцмережах і розповів, що у його справі вже відбулося перше судове засідання. Інших подробиць артист наразі не розголошує.

Ймовірною причиною затримання Микити Анатолійовича Єськова могло стати його внесення до списку терористів та екстремістів Російської Федерації у 2024 році.Українського репера заарештували в Румунії і погрожують депортувати до РФ: реакція МЗСPŁATEK LUV внесли до списку екстремістів РФ (скріншот)

У МЗС відреагували

У коментарі для OBOZ.UA в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що наразі репера PŁATEK LUV звільнено з-під варти, і йому забезпечено юридичну підтримку.

Крім того, ситуацію контролює посольство України в Румунії, яке вживає необхідних заходів для надання консульської допомоги.

За інформацією посольства України в Румунії, громадянина України, 2006 р.н., який проживає в Польщі, затримали румунські правоохоронні органи в м. Клуж Напока за запитом РФ. Як тільки про це стало відомо, консул одразу вжив необхідних заходів з метою надання сприяння”, - йдеться у заяві.

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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram PŁATEK LUV, OBOZ.UA.

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