Український військовий показав, як дивом врятувався від ворожої кулі: шокуюче відео

Як врятувався військовий

На ролику видно, що ворожа куля прошила каску українського захисника, але, на щастя, не вбила його.

Зокрема, куля увійшла в каску, пошкодила шкіру голови воїна та вийшла з іншого боку. Воїн у стані шоку показав, який слід залишила куля.

"Народився у сорочці та касці", - йдеться у повідомленні.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!