Український військовий показав, як дивом врятувався від ворожої кулі: шокуюче відео

Український військовий дивом врятувався від російської кулі. Вона наскрізь пробила каску та зачепила скальп.
Відео опублікував український журналіст Роман Бочкала в Telegram.
На ролику видно, що ворожа куля прошила каску українського захисника, але, на щастя, не вбила його.
Зокрема, куля увійшла в каску, пошкодила шкіру голови воїна та вийшла з іншого боку. Воїн у стані шоку показав, який слід залишила куля.
"Народився у сорочці та касці", - йдеться у повідомленні.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика!
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