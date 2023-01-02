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Український військовий показав, як дивом врятувався від ворожої кулі: шокуюче відео

Військовий ЗСУ дивом врятувався від ворожої кулі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український військовий дивом врятувався від російської кулі. Вона наскрізь пробила каску та зачепила скальп.

Відео опублікував український журналіст Роман Бочкала в Telegram.

Як врятувався військовий

На ролику видно, що ворожа куля прошила каску українського захисника, але, на щастя, не вбила його.

Зокрема, куля увійшла в каску, пошкодила шкіру голови воїна та вийшла з іншого боку. Воїн у стані шоку показав, який слід залишила куля.

"Народився у сорочці та касці", - йдеться у повідомленні.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Раніше українські захисники показували, у що одягається "друга армія" світу.

Також ми писали, що 8-річний українець співом менш ніж за місяць зібрав півмільйона гривень для ЗСУ.

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