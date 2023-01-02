Український військовий показав, як дивом врятувався від ворожої кулі: шокуюче відео

Український військовий дивом врятувався від російської кулі. Вона наскрізь пробила каску та зачепила скальп.

Як врятувався військовий

На ролику видно, що ворожа куля прошила каску українського захисника, але, на щастя, не вбила його.

Зокрема, куля увійшла в каску, пошкодила шкіру голови воїна та вийшла з іншого боку. Воїн у стані шоку показав, який слід залишила куля.

"Народився у сорочці та касці", - йдеться у повідомленні.

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