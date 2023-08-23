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Український нардеп потрапив у серйозну ДТП: що відомо

Нардеп Олександр Копиленко потрапив в аварію (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив у аварію. Наразі він госпіталізований і перебуває у лікарні.

Про ДТП повідомляє рух "Чесно".

Що сталося із нардепом

У фракції "Слуга народу" підтвердили, що Копиленко зараз потрапив до лікарні внаслідок тяжкої ДТП.

Партія пообіцяла розповісти всі деталі аварії трохи згодом.

Що відомо про Копиленка

Олександр Копиленко народився 1961 року. У 2019 році його обрали народним депутатом України 9 скликання як 135 номер у списку партії "Слуга народу".

Він є членом Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

5 жовтня 2022 року став заступником голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, звільнившись від обов'язків члена Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Раніше ми писали, що відомий український співак та боєць ЗСУ потрапив у ДТП.

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