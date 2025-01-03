Український музикант потрапив у гучний скандал: закликав вбивати співробітників ТЦК

Полтавський гітарист рок-гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак закликав у соцмережах вбивати співробітників ТЦК. Наслідки не змусили на себе довго чекати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на OBOZ.ua .

Так, Мирослав опублікував Instagram-stories з наступними закликами: "ТЦК повинно бути вбитим", "Обов'язок кожного українця - вбити представника ТЦК", "Досить ТЦК!" тощо.

Мирослав Щербак закликав вбивати ТЦК (скріншот взятий в OBOZ.ua)

Згодом публікації свої він видалив, а також записав відеозвернення з вибаченнями, пообіцявши провести збір для ЗСУ.

"Не існує такого слова, в яку ситуацію я сам себе поставив. Але я скажу: мені страшно. Під тиском останніх новин у мене з'явилось відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я злякався", - сказав Щербак.

Чого саме злякався Мирослав - він не пояснив.

Реакція гурту Burned Time Machine

У заяві колективу назвали слова їхнього гітариста "катастрофічною помилкою". Музикантам соромно за вчинок колеги і його висловлювання вони не підтримують. Втім, у гурті переконані, що "люди заслуговують на другий шанс".

"Нам щиро прикро, соромно, і ми НЕ ПІДТРИМУЄМО висловлювання Мирослава. Позиція гурту завжди була всім відома, Burned Time Machine завжди підтримували ЗСУ та волонтерили з перших днів повномасштабного вторгнення (в тому числі і Мирослав). Взагалі це явно не той пост, яким би ми хотіли починати 2025, і навіть взагалі не уявляли, що колись доведеться робити такий пост… Кожен робить помилки, і ми віримо в те, що люди заслуговують на другий шанс", - йдеться у дописі Burned Time Machine.

Burned Time Machine (фото: instagram.com/burnedtimemachine)

Так чи інакше, після шквалу критики у коментарях колектив прийняв рішення припинити співпрацю з Щербаком.

Що відомо про Burned Time Machine

Burned Time Machine - це рок-гурт із Полтави, який виконує музику в жанрах альтернативного року та постгранжу. Колектив став відомий завдяки своїм атмосферним композиціям, які поєднують меланхолійні тексти з потужними гітарними рифами.

У творчості гурту простежуються впливи класичних гранж-гуртів 90-х, таких як Nirvana і Soundgarden, а також сучасних альтернативних колективів.

Burned Time Machine (фото: instagram.com/burnedtimemachine)