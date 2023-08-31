Комік і сценарист "Кварталу 95", який виїхав у США, розізлив українців заявою

Колишній сценарист студії "Квартал 95" і переможець "Холостячки" Олександр Еллерт виїхав під час повномасштабної війни в США. І божиться, що зробив це на законних підставах.
Про це він висловився у своєму Instagram-акаунті.
Олександр обурився українськими журналістами, які підняли на поверхню його виїзд в Америку під час повномасштабного російського вторгнення.
Зокрема Еллерту не сподобалась робота журналістки ТСН Валерії Сулими.
"Ти навчилась лише тегові слова в одне речення складати та Ctrl+C і Ctrl+V натискати. Журналіст без інформації, це як конкур без коня, тому реально хобіхорсінг прям твоє", - написав шоумен.
Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Далі екс-бойфренд Ксенії Мішиної перейшов на відверті образи.
"Для наступної статті Валерії та для власниць клоак під носом на моїй сторінці. Я офіційно покинув Україну по усім нормам законодавства під час військового положення. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (у липні та грудні 2022 року) і можу це зробити знов. Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, "Шлях", "Добробат" ніякого стосунку до мого перетинання кордону не мають", - написав він.
Після цього Еллерт "офіційно" попросив "від'є***ися" від нього.
Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Олександра обурив матеріал на сайті ТСН з заголовком "Зірки, які втекли з України під час війни: Байрак розважається у Росії, Яма поїхав до США", у якому йдеться про те, що комік влітку 2022 року відправився у США для участі у концертній програмі, присвяченій Дню Незалежності України, однак назад так і не повернувся.
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Виправдання Еллерта не вразили українців.
Олександр займався написанням жартів для студії "Квартал 95". Однак його популярність поширилася після прем'єри першого сезону "Холостячки", де головною героїнею була Ксенія Мішина.
У фіналі шоу актриса вибрала саме Еллерта, після чого почала будувати з ним стосунки.
Еллерт і Мішина (фото: instagram.com/mishina_fann)
Але їхнє щастя не було довгим. Невдовзі вони розлучилися. Відомо, що на початку широкомасштабного вторгнення вони тримали зв'язок між собою і навіть якийсь час перебували поруч.
Проте згодом Мішина заявила, що розірвала всі зв'язки з шоуменом і просила більше не асоціювати її з ним. Також акторка видалила всі фото зі свого Instagram, на яких вона була з Олександром.
Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
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