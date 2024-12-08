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"Український Хатіко" два роки чекає на господаря, який загинув на війні. Сенічкін довів до сліз історією про собаку

Пес чекає на власника-військового (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Телеведучий Руслан Сенічкін зворушив щемливою історією собаки, якого випадково помітив на одній з АЗС. Пес вже майже два роки чекає там на свого власника, але той загинув.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Сенічкін розповів на своїй сторінці в Instagram.

"На це ми не розраховували… Дорогою з відрядження зупинились на заправці. І зустріли цього малого. До нас підійшов працівник станції, каже, він вже скоро як два роки - приходить на АЗС, бо раптом вийде його друг і хазяїн. Він тут саме працював і брав завжди малого на роботу, після разом йшли додому. Але хлопець загинув на війні", - розповів ведучий.

Песик, якого зустрів Сенічкін, давав себе погладити, але був доволі обережним. Ймовірно, собака дійсно перебуває у стресовому стані. 

Ведучий вирішив перевірити, чи дійсно власник тварини на війні. І виявилося, що чоловік, на якого так чекає пес, загинув навесні 2023 року.

"Пес миттєво реагує, коли говориш "Льошка", "Льоха"… Спитав, як звати хлопця. Олексій Савранський. Бігом в пошук. І так. Натрапив на повідомлення: "18 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув солдат Савранський Олексій Вікторович, 1999 р.н. Герой загинув на Донеччині. Ладижинська сільська рада". Потім знайшли інста Олексія з фотками. Пес просто ще один український Хатіко", - написав Руслан.

За словами Сенічкіна, в очах собаки він побачив "тотальний сум" і надію. Пес досі чекає на господаря. Втім, ведучий зазначив, що рідні та знайомі загиблого військового піклуються про тварину. А тому його історія - не заклик забирати собаку, а лише розповідь про безумовну вірність та любов.

 

Як реагують коментатори

Відео з собакою довело юзерів до сліз, багато хто про це пише у коментарях. Також користувачі залишили такі слова:

  • "Сум, біль та сльози. Скільки таких тваринок чекають своїх батьків"
  • "Які ж вони віддані, такі щирі, сумні оченята… Без сліз не можна дивитись"
  • "От що значить відданий друг на все життя".
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