Український актор "розніс" колег, які грають військових: "Від цього блювати хочеться"
В українському кіно дуже багато безпринципних акторів, які без жодних докорів сумління грають у фільмах і серіалах військових, хоча жодного разу не були навіть на фронті. І це не правильно.
Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив український актор, спортсмен і військовослужбовець, кавалер ордена "За мужність" III ступеня Володимир Ращук.
Так, під час розмови актор, який зараз захищає країну зі зброєю в руках, звернув увагу на те, що під час зйомок у серіалі "Прикордонники", який нещодавно вийшов на ТБ, для членів знімальної групи "було важливо, щоб актор був військовим і через персонажа транслювалась вся правда війни".
"Своїх курсантів (у серіалі - ред.) я навчав, розказував, як себе поводити зі зброєю, проводив вишкіл. Не знаю, як би це робив просто якийсь актор, котрий прийшов з вулиці. Я вважаю, що інакше не може бути взагалі. Особливо зараз мені дуже подобається, коли саме актори-воїни, які дійсно воювали, а не розказували, що вони воювали, заступають на такі ролі. І поважаю тих акторів, які нас підтримують та рекомендують", - говорить Ращук.
Володимир Ращук під час зйомок у серіалі "Прикордонники" (фото надане актором)
Водночас, каже він, "є дуже безпринципні, яким по барабану".
"Зіграти військового - звісно, я ж актор, це моя професія". А те, що він просто красивий хлопчик у військовій формі, який не нюхав пороху - від цього блювати хочеться", - додав він.
Також актор-воїн розкритикував кіношників, які знімають або пишуть сценарії для фільмів про трагедію в Бучі, хоча навіть не були там після звільнення міста від російських окупантів.
"Пишуть про Бучу ті, які там не були. І уявляють, як це може бути. Це блеф. Тому мені дуже хочеться, щоб люди писали про те, що вони прожили. Бо все інше - це хайп… І в мене був досвід, коли намагалися хайпувати на мені. Один проєкт попросив, щоб я записав відео для їхньої презентації на пітчинг Держкіно. Скидають мені сценарій, а у дрімкасті зовсім інші актори. Їм був потрібен актор-військовий, який просто скаже, що в них класний фільм", - зазначив Володимир.
Володимир Ращук (фото надане актором)
Хто такий Володимир Ращук
Володимир Ращук - яскрава особистість, яка встигла себе реалізувати як спортсмен, музикант і актор.
Народившись у Маріуполі, він з дитинства проявляв активність, займаючись різноманітними видами спорту.
Після закінчення Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого присвятив себе сценічному мистецтву, з’явившись у багатьох відомих українських фільмах та серіалах.
З початком повномасштабної війни Володимир без вагань став на захист України: брав активну участь у звільненні Київської області та боях на сході України. За героїзм та відвагу був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
Володимир Ращук (фото надане актором)
Раніше акторка Анастасія Пустовіт заявила про готовність піти на фронт.
Також стало відомо, що актора-воїна Дмитра Сову перевели до іншого підрозділу ЗСУ.