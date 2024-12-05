Український актор "розніс" колег, які грають військових: "Від цього блювати хочеться"

В українському кіно дуже багато безпринципних акторів, які без жодних докорів сумління грають у фільмах і серіалах військових, хоча жодного разу не були навіть на фронті. І це не правильно.

Так, під час розмови актор, який зараз захищає країну зі зброєю в руках, звернув увагу на те, що під час зйомок у серіалі "Прикордонники", який нещодавно вийшов на ТБ, для членів знімальної групи "було важливо, щоб актор був військовим і через персонажа транслювалась вся правда війни".

"Своїх курсантів (у серіалі - ред.) я навчав, розказував, як себе поводити зі зброєю, проводив вишкіл. Не знаю, як би це робив просто якийсь актор, котрий прийшов з вулиці. Я вважаю, що інакше не може бути взагалі. Особливо зараз мені дуже подобається, коли саме актори-воїни, які дійсно воювали, а не розказували, що вони воювали, заступають на такі ролі. І поважаю тих акторів, які нас підтримують та рекомендують", - говорить Ращук.

Володимир Ращук під час зйомок у серіалі "Прикордонники" (фото надане актором)

Водночас, каже він, "є дуже безпринципні, яким по барабану".

"Зіграти військового - звісно, я ж актор, це моя професія". А те, що він просто красивий хлопчик у військовій формі, який не нюхав пороху - від цього блювати хочеться", - додав він.

Також актор-воїн розкритикував кіношників, які знімають або пишуть сценарії для фільмів про трагедію в Бучі, хоча навіть не були там після звільнення міста від російських окупантів.

"Пишуть про Бучу ті, які там не були. І уявляють, як це може бути. Це блеф. Тому мені дуже хочеться, щоб люди писали про те, що вони прожили. Бо все інше - це хайп… І в мене був досвід, коли намагалися хайпувати на мені. Один проєкт попросив, щоб я записав відео для їхньої презентації на пітчинг Держкіно. Скидають мені сценарій, а у дрімкасті зовсім інші актори. Їм був потрібен актор-військовий, який просто скаже, що в них класний фільм", - зазначив Володимир.

Володимир Ращук (фото надане актором)

Хто такий Володимир Ращук

Володимир Ращук - яскрава особистість, яка встигла себе реалізувати як спортсмен, музикант і актор.

Народившись у Маріуполі, він з дитинства проявляв активність, займаючись різноманітними видами спорту.

Після закінчення Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого присвятив себе сценічному мистецтву, з’явившись у багатьох відомих українських фільмах та серіалах.

З початком повномасштабної війни Володимир без вагань став на захист України: брав активну участь у звільненні Київської області та боях на сході України. За героїзм та відвагу був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Володимир Ращук (фото надане актором)