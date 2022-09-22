Українським студентам іноземних вишів заборонили виїжджати під час війни закордон

Чому студенти не зможуть виїжджати

Справа в тому, що найвище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через те, що почали масово підробляти документи.

"Раніше, за рішенням найвищого військового керівництва, студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання", - розповів Демченко.

За його словами, прикордонники цю норму виконували та випускали людей. Але останнім часом кількість фейкових документів стрімко збільшилася.

ДПСУ повідомило, що за літо на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали "липові" документи щодо навчання у закордонних навчальних закладах.

Чоловіків-студентів більше не випускають

Після таких подій було ухвалено рішення військового керівництва з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цієї категорії громадян.

За словами Демченка, наразі чоловіків-студентів не випускають за кордон.

Зазначимо, що згідно з Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять до переліку винятків, яким дозволено перетин кордону.

Спікер додав, що це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57.

Нагадаємо, чоловікам призовного віку від 18 до 60 років заборонено залишати межі України під час дії воєнного стану.