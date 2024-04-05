Українським освітянам пропонують "гарячі" вакансії у 17 країнах світу: кого шукають і навіщо

Український центр оцінювання якості освіти запрошує до співпраці небайдужих педагогів, які зможуть допомогти з проведенням за кордоном національного мультипредметного тесту (НМТ) та вступних випробувань до магістратури (ЄВІ та ЄФВВ).
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал УЦОЯО розповідає, кому саме пропонують роботу, в яких країнах і містах, а також що обіцяють.
В Українському центрі оцінювання якості освіти вирішили звернутись до "шановних небайдужих українців".
"Якщо ви в червні-липні перебуватимете в одній із країн, де заплановане проведення національного мультипредметного тесту та вступних випробувань до магістратури, просимо вас підтримати українську молодь і допомогти нам у проведенні тестування", - наголошується у повідомленні.
Уточнюється, що для забезпечення реалізації українською молоддю, яка перебуває за кордоном, свого права на вступ до вітчизняних вишів, поза межами України у 2024 році будуть проведені:
Згідно з інформацією УЦОЯО, в цілому тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном буде створено у 57 містах 32 країн.
Зазначається, що у деяких містах за кордоном із залученням педагогічних працівників допомагають місцеві партнери.
Водночас досі потрібна допомога небайдужих освітян під час проведення тестувань у 30 містах 17 країн.
В яких країнах і містах потрібна допомога освітян з України (інфографіка: testportal.gov.ua)
Від українських освітян вимагатимуть:
Водночас їм обіцяють:
Тим, хто зацікавлений у подібній роботі, пропонують заповнити спеціальну форму та обіцяють розглянути надану інформацію й сконтактувати з кандидатами.
"Підтримаймо вступників, збережімо майбутнє країни разом", - підсумували в УЦОЯО.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно зробити абітурієнтам до вибору вишу.
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