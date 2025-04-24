На українських ринках з'явилася "найнебезпечніша" ягода: не поспішайте купувати

Чому варто бути обережними з полуницею

Сезон полуниці в Україні традиційно асоціюється зі свіжим смаком літа та вітамінами. Проте перші ягоди, які з'являються на прилавках магазинів та ринків вже у квітні-травні, можуть приховувати значну небезпеку для здоров'я споживачів.

Основні ризики, пов'язані з вживанням ранньої полуниці, зумовлені технологіями, що використовуються для прискорення її дозрівання. Щоб отримати урожай якомога раніше, виробники можуть зловживати азотними добривами, що призводить до накопичення в ягодах нітратів. Надмірне споживання нітратів може негативно впливати на здоров'я людини, особливо на дитячий організм, спричиняючи кисневе голодування тканин (метгемоглобінемію), розлади травлення та інші проблеми.

Окрім нітратів, іншою серйозною загрозою є залишки пестицидів. Полуниця дуже чутлива до шкідників та хвороб, тому для захисту рослин можуть застосовуватися різноманітні хімікати. У випадку ранньої ягоди, коли технологія вирощування спрямована на швидкий результат, існує вищий ризик того, що терміни внесення пестицидів не були дотримані, і їх залишки залишаються в готовому продукті. Вживання продуктів із високим вмістом пестицидів може мати довгострокові негативні наслідки для нервової, ендокринної та імунної систем.

Важливо зазначити, що не вся рання полуниця є небезпечною. Ризики зростають при купівлі ягід невідомого походження, вирощених у сумнівних умовах. Зазвичай, полуниця з відкритих ґрунтів, яка дозріває в природні терміни (кінець травня - червень), містить значно менше шкідливих речовин.

Як убезпечити себе при купівлі ранньої полуниці?

Дізнавайтеся про походження ягоди

Надавайте перевагу полуниці від перевірених місцевих фермерів або з господарств, які можуть надати сертифікати якості.

Звертайте увагу на зовнішній вигляд

Ягоди мають бути пружними, без ознак гниття чи плісняви. Проте надто ідеальний вигляд та неприродно великий розмір можуть свідчити про інтенсивне використання добрив.

Не купуйте "з рук" біля доріг

Така продукція часто не проходить належного контролю.

Ретельно мийте полуницю

Перед вживанням обов'язково промийте ягоди під проточною водою. Деякі фахівці також рекомендують короткочасне замочування у воді з невеликою кількістю соди або лимонного соку для зменшення вмісту нітратів, але це не гарантує повного їх видалення.

Знайте міру

Особливо це стосується дітей та людей з чутливим травленням чи алергічними реакціями.