В українських магазинах можуть бути небезпечні крупи: як не купити отруту

Що таке мікотоксини?

Мікотоксини - вторинні продукти обміну цвілевих грибів (зокрема Fusarium, Aspergillus), термостійкі та невидимі, вони не змінюють смак або запах зерна, тому відрізнити заражений продукт неозброєним оком майже неможливо.

Найпоширеніші серед них:

Афлатоксини - найнебезпечніші, канцерогенні, здатні пригнічувати імунітет і викликати захворювання печінки, особливо ризиковані для дітей

Трихотецени (особливо T-2, DON) - продукти цвілі Fusarium, які негативно впливають на кишечник, нервову систему та шкіру

Цитринін у рисі - нефротоксин, який може викликати проблеми з нирками.

Де найчастіше зустрічаються?

Крупи - гречка, рис, пшоняна або кукурудзяна крупи через високий вміст вологи в поганих умовах зберігання

Спеції - особливо сухі прянощі (перець, куркума, імбир), які часто заражені Aspergillus та Penicillium, що продукують афлатоксини або охратоксини .

Чому такі продукти небезпечні?

Хронічне навантаження на печінку та нирки, підвищений ризик раку.

Шкідливі ефекти для дітей: загальмований ріст, порушення імунітету

Інфекційні ризики: дисбаланс мікрофлори, алергії, токсичне ураження слизових та нервової системи.

Як убезпечити себе?