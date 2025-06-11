В українських магазинах можуть бути небезпечні крупи: як не купити отруту

Здавалося б, звичні продукти на полиці вашої кухні гречка, рис, спеції можуть містити шкідливі речовини. Але контроль якості показує, що через неправильне зберігання та транспортування бакалії на ній може з’являтися пліснява, яка виробляє мікотоксини - токсичні сполуки, небезпечні для людини.
Як не купити в магазині отруйні продукти - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Мікотоксини - вторинні продукти обміну цвілевих грибів (зокрема Fusarium, Aspergillus), термостійкі та невидимі, вони не змінюють смак або запах зерна, тому відрізнити заражений продукт неозброєним оком майже неможливо.
Найпоширеніші серед них:
Крупи - гречка, рис, пшоняна або кукурудзяна крупи через високий вміст вологи в поганих умовах зберігання
Спеції - особливо сухі прянощі (перець, куркума, імбир), які часто заражені Aspergillus та Penicillium, що продукують афлатоксини або охратоксини .
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В матеріалі використані такі джерела - Wikipedia, MDPI.com, Nutritionfacts.com.