В українських магазинах можуть бути небезпечні крупи: як не купити отруту
Здавалося б, звичні продукти на полиці вашої кухні гречка, рис, спеції можуть містити шкідливі речовини. Але контроль якості показує, що через неправильне зберігання та транспортування бакалії на ній може з’являтися пліснява, яка виробляє мікотоксини - токсичні сполуки, небезпечні для людини.
Як не купити в магазині отруйні продукти - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Що таке мікотоксини?
Мікотоксини - вторинні продукти обміну цвілевих грибів (зокрема Fusarium, Aspergillus), термостійкі та невидимі, вони не змінюють смак або запах зерна, тому відрізнити заражений продукт неозброєним оком майже неможливо.
Найпоширеніші серед них:
- Афлатоксини - найнебезпечніші, канцерогенні, здатні пригнічувати імунітет і викликати захворювання печінки, особливо ризиковані для дітей
- Трихотецени (особливо T-2, DON) - продукти цвілі Fusarium, які негативно впливають на кишечник, нервову систему та шкіру
- Цитринін у рисі - нефротоксин, який може викликати проблеми з нирками.
Де найчастіше зустрічаються?
Крупи - гречка, рис, пшоняна або кукурудзяна крупи через високий вміст вологи в поганих умовах зберігання
Спеції - особливо сухі прянощі (перець, куркума, імбир), які часто заражені Aspergillus та Penicillium, що продукують афлатоксини або охратоксини .
Чому такі продукти небезпечні?
- Хронічне навантаження на печінку та нирки, підвищений ризик раку.
- Шкідливі ефекти для дітей: загальмований ріст, порушення імунітету
- Інфекційні ризики: дисбаланс мікрофлори, алергії, токсичне ураження слизових та нервової системи.
Як убезпечити себе?
- Зберігайте вдома крупи при температурі не вище 15 °C, вологість - < 15 % в сухому провітрюваному місці.
- Обирайте герметичну банку/пакет, без пошкоджень, з етикеткою та зазначеним терміном зберігання.
- Не купуйте крупи чи спеції у великих упаковках на майбутнє, краще невеликі порції.
- При виявленні плісняви або "жовтуватої плівки" - викидайте продукт!
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В матеріалі використані такі джерела - Wikipedia, MDPI.com, Nutritionfacts.com.
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