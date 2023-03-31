В українських аптеках люди займають черги за ліками: що сталося

Люди займають черги до аптек

Зазначається, що мешканці столиці вже почали займати черги до аптек.

"В аптеках вже величезні черги після рішення МОЗ відпускати всі рецептурні ліки за електронними рецептами. У багатьох аптеках черга починається аж на вулиці, сайт tabletkiUA також перевантажений і не працює", - пишуть у столичних пабликах.

У Києві люди займають черги до аптек (фото: Фокус)

Така сама ситуація з ажіотажем на препарати і в Одесі.

"В аптеках міста тим часом уже починається ажіотаж, збираються черги... Працівникам аптек сьогодні не позаздриш", - пишуть у місцевих Telegram-каналах.

В Одесі величезні черги по ліки (фото: Odessa/info)