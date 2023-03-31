UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В українських аптеках люди займають черги за ліками: що сталося

Українці займають черги за ліками (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 1 квітня багато популярних препаратів можна буде купити лише за електронним рецептом. Багато українців вирішили закупитися необхідними ліками за день до нововведення та стоять у величезних чергах до аптек.

Так, про величезні натовпи в аптеки вже повідомляють жителі Києва та Одеси.

Люди займають черги до аптек

Зазначається, що мешканці столиці вже почали займати черги до аптек.

"В аптеках вже величезні черги після рішення МОЗ відпускати всі рецептурні ліки за електронними рецептами. У багатьох аптеках черга починається аж на вулиці, сайт tabletkiUA також перевантажений і не працює", - пишуть у столичних пабликах.

У Києві люди займають черги до аптек (фото: Фокус)

Така сама ситуація з ажіотажем на препарати і в Одесі.

"В аптеках міста тим часом уже починається ажіотаж, збираються черги... Працівникам аптек сьогодні не позаздриш", - пишуть у місцевих Telegram-каналах.

В Одесі величезні черги по ліки (фото: Odessa/info)

Читайте також повний список ліків, на які з 1 квітня потрібен рецепт.

Раніше ми писали про те, які категорії пацієнтів можуть одержати ліки безкоштовно або з частковою оплатою.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптекипрепарати