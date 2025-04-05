Українські зірки емоційно відреагували на удар по Кривому Рогу: "Одна біль та ненависть"

У п'ятницю, 4 березня, Росія вдарила балістичною ракетою по житловому масиву в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули мирні мешканці, зокрема діти. Чергова трагедія глибоко вразила українське суспільство. Не стримали емоції й українські знаменитості.

Як артисти та ведучі висловлюють співчуття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Артем Пивоваров

Відомий співак поділився відео з наслідками російського удару по Кривому Рогу та заявив, що ніколи не пробачить росіянам.

"Кривий Ріг. Житловий квартал. 14 загиблих, 6 дітей, понад 50 травмованих. Не пробачимо!" - написав він.

Софія Ротару

Артистка, яка рідко виходить на зв'язок та майже не коментує війну в Україні, порушила мовчанку. Співачка вирішила висловити співчуття жителям Кривого Рогу.

Instagram-Stories Ротару (скриншот)

alyona alyona

Співачка звернулася до міжнародної авдиторії, показавши, що переживають українці через жорстокість росіян.

"6 дітей загинули в результаті удару по Кривому Рогу. Сьогодні ввечері Російська Федерація завдала удару балістичними ракетами по житловому кварталу Кривого Рогу. Наразі відомо про 14 загиблих, серед яких 6 дітей! Рятувальна операція все ще триває. Кількість жертв постійно зростає. Світ має побачити ціну, яку українці платять за свою свободу!" - написала вона.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар теж показав наслідки ворожого удару та підтримав постраждалих.

"Вечір пʼятниці. Діти гуляють в парку, люди сидять в кавʼярнях і БʼЄ БАЛІСТИКА! Немає слів, немає злості. Одна біль та ненависть. Це просто якесь пекло. Нескінченне пекло. Тримайтеся!"

Юлія Бакуменко

Дружина співака Віталія Козловського, яка виховує від нього сина, емоційно відреагувала на трагедію.

"Фото, де батьки сидять біля загиблого сина - це жах. Я не знаю, як таке пережити. Як шкода людей. Яка ненависть до нелюдів", - написала вона.

Instagram-Stories Бакуменко (скриншот)

Катерина Осадча

Відома телеведуча, у якої троє дітей, висловила свої співчуття в Instagram-Stories.

Instagram-Stories Осадчої (скриншот)

Катерина Кухар

Балерина опублікувала повідомлення англійською мовою, в якому розповіла світові про черговий злочин Росії.

"Вони просто проживали ранок. А тепер їхні ліжка пусті. А серця їхніх матерів зламані назавжди", - зауважила вона.

Instagram-Stories Катерини Кухар (скриншот)

Тарас Цимбалюк

Український актор теж не став мовчати. Він виразив співчуття кожному, хто постраждав внаслідок трагедії.

Instagram-Stories Цимбалюка (скриншот)

Руслан Сенічкін

"Росія - утворення гній", - так відреагував український телеведучий.

Instagram-Stories Сенічкіна (скриншот)

Настя Каменських

Артистка дала розголос черговій ворожій атаці, репостнувши відповідний допис президента.

Instagram-Stories Каменських (скриншот)

Христина Решетнік

Не стала мовчати й дружина ведучого Григорія Решетника, з яким вона виховує чотирьох синів.

"Це перемир'я?" - питає інфлюенсерка.

Instagram-Stories Христини Решетнік (скриншот)

Оля Полякова та Маша Єфросиніна

Співачка та ведуча приносять співчуття кожному, хто став жертвою російської жорстокості.

Instagram-Stories Полякової (скриншот)

Олена Зеленська

Перша леді, для якої Кривий Ріг є рідним, також висловила співчуття постраждалим.

"Мій рідний Кривий Ріг. Серед тих, кого вбила Росія, знову діти. Всім серцем співчуваю рідним. Діти мають бути надією, а не мішенню. Так живе цивілізований світ. Але не країна-терористка", - написала вона.

Instagram-Stories Зеленської (скриншот)