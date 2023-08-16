Українські військові можуть отримати новий вид допомоги: про що йдеться

На що націлена нова допомога

Після пережитих на війні подій українські військовослужбовці зможуть зануритись у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври та пройти духовну реабілітацію.



"Під час перебування на території Заповідника, військовослужбовці братимуть участь у культурно-освітніх заходах, духовних та релігійних практиках, майстер-класах з іконопису, оглядатимуть експозиції музеїв", - написала Маляр.



За її словами, зараз програма духовної реабілітації розробляється. До цього залучили військових капеланів підрозділів бойового складу ЗСУ, які надалі стануть наставниками груп військовослужбовців, які проходитимуть духовне відновлення.

Як безкоштовно пройти фізичну реабілітацію

Реабілітація - це комплекс заходів, яких потребує особа, яка зазнає чи може зазнати обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров'я.

Для цього особа з інвалідністю чи її законний представник мають подати за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання, чи перебування до органів соціального захисту населення, чи центрів надання адміністративних послуг заяву в паперовій формі чи через електронний кабінет особи з інвалідністю.

До заяви потрібно додати такі документи:

паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, свідоцтво про народження для дітей віком до 14 років

ідентифікаційний номер

для осіб з інвалідністю - висновок МСЕК (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК)

індивідуальну програму реабілітації

оригінал довідки з місця роботи, служби чи навчання

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги

Після цього орган соціального захисту населення повинен надати інформаційні матеріали щодо механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації.

Крім того, надають перелік підприємств із зазначеними контактами, куди українці можуть звернутися з питань забезпечення допоміжними засобами реабілітації.

Після того, як особа з інвалідністю чи її представник оберуть підприємство, на якому вони хочуть отримати допоміжний засіб реабілітації, вони мають звернутися до нього з відповідною заявою.