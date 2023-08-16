Українські військові можуть отримати новий вид допомоги: про що йдеться

В Україні пропонують запустити новий вид реабілітації для військових. Така допомога стосуватиметься морального стану та духовного розвитку.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.
Після пережитих на війні подій українські військовослужбовці зможуть зануритись у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври та пройти духовну реабілітацію.
"Під час перебування на території Заповідника, військовослужбовці братимуть участь у культурно-освітніх заходах, духовних та релігійних практиках, майстер-класах з іконопису, оглядатимуть експозиції музеїв", - написала Маляр.
За її словами, зараз програма духовної реабілітації розробляється. До цього залучили військових капеланів підрозділів бойового складу ЗСУ, які надалі стануть наставниками груп військовослужбовців, які проходитимуть духовне відновлення.
Реабілітація - це комплекс заходів, яких потребує особа, яка зазнає чи може зазнати обмеження повсякденного функціонування внаслідок стану здоров'я.
Для цього особа з інвалідністю чи її законний представник мають подати за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання, чи перебування до органів соціального захисту населення, чи центрів надання адміністративних послуг заяву в паперовій формі чи через електронний кабінет особи з інвалідністю.
До заяви потрібно додати такі документи:
Після цього орган соціального захисту населення повинен надати інформаційні матеріали щодо механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації.
Крім того, надають перелік підприємств із зазначеними контактами, куди українці можуть звернутися з питань забезпечення допоміжними засобами реабілітації.
Після того, як особа з інвалідністю чи її представник оберуть підприємство, на якому вони хочуть отримати допоміжний засіб реабілітації, вони мають звернутися до нього з відповідною заявою.
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