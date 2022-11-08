Українські вчені шокували заявою про озонову діру над Антарктидою

Чому виникають озонові діри?

Однією з причин виникнення озонової діри є фреони. Ці хімічні сполуки використовують у холодильній промисловості та для виготовлення аерозолів.

Припинення та обмеження такого виробництва призвело до того, що площа озонової діри з початку 2000-х стабілізувалась і не збільшується.

Проте періодично спостерігаються великі варіації.

Який розмір озонової діри 2022 року?

Озонова діра не росте, але і не зменшується. Її площа близька до останніх років, а її форма витягнута і викривлена.

Чому так відбувається?

Крім озоноруйнівних сполук, використання яких зараз обмежують, на розмір озонової діри впливає глобальне потепління. Воно найпомітніше в полярних регіонах.

Потепління нижнього шару атмосфери, викликане ростом СО2, спричиняє охолодження вищого шару - стратосфери. А чим холодніша стратосфера - тим менше озону.

Глобальне потепління впливає також на температуру океану, що своєю чергою моделює планетарні хвилі: ті теж відіграють роль в утворенні озонової діри і полярного вихору.

Графік змін озонової діри (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Відновлення озонового шару дуже повільне і відбудеться лише до кінця ХХІ століття, за прогнозами науковців. Але головне те, що можемо спостерігати позитивні глобальні тенденції.

Чим небезпечні озонові діри?

Головна функція озонового шару - поглинати ультрафіолетові промені. Якщо утворюється діра, то зникає захист від небезпечного випромінювання Сонця.

Поки людині це не дуже сильно шкодить, оскільки озонові діри утворюються лише на полюсах.

Проте науковці вже довели, що такі утворення призводять до збільшення смертності серед морських тварин і рослин.