Українські прізвища, які в давнину асоціювались з розпусниками та гулящими
Українські прізвища існують багато століть і в давнину вони могли багато розказати про людину. Багато таких прізвищ існує й досі, і не завжди власники знають історію їхнього походження. Деякі з них мають не дуже приємне значення.
Які українські прізвища вказують, що ваші пращури були розпусниками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Блуденко, Блудько, Блудовенко - походять від слова "блуд" (розпуста)
Хітенко, Хіть, Хітько - походять від слова "хіть", яке означає нестримний сексуальний потяг
Лярва - розпусниця. В Україні зараз є тільки одна людина з таким прізвищем, носій проживає в Тернопільській області.
Борух та усі похідні - від слова "борух". Саме так в давнину називали розпусників.
Джигун - так само походить від назви розпусників.
Гилун та всі похідні - чоловік або самець з одним яйцем
Гіла, Гіленко - в давнину це слово означало чоловічий статевий орган
Линдик - старовинна назва клітора
Кочан, Качан, Качанов та інші похідні - так само означає чоловічий статевий орган, і слово існує ще з княжих часів
Усі ці слова - синоніми до слова "розпусник", і більшість з них використовувалася для прізвищ:
Бахур - в Україні зараз 716 носіїв цього прізвища
Блудник - всього дві людини має таке прізвище
Перелюбець - саме таких прізвищ зараз немає, але є певні похідні та перероблені.
Потіпаха - зараз в Україні не лишилося людей з таким прізвищем
Розпутник - на території України проживає 195 людей з прізвищем "Розпутній"
Бабій - зараз таке прізвище носить понад 15 000 українців
Є ще два цікавих прізвища:
Гуляй - походить від слова "гуляти", яке в давнину асоціювалося не тільки з веселощами, але й з розгульним способом життя. Людей в народі називали "гулящими", і це могло стати основою прізвища.
Лахман - походить від слова "лахи", яке означало ганчір'я, але у певних регіонах України так називали неохайно одягнених чи роздягнутих людей. У переносному сенсі "лахман" могло вказувати, що людина веде розпусний або безладний спосіб життя.
Раніше ми писали про те, які прізвища вказують, що ваші рідні були знахарями та ворожками.
А ще розповідали про те, які прізвища у давнину давали багатим українцям.
Під час написання матеріалу використані джерела: платформа "Рідні", NV, facebook-сторінка "Українські прізвища".