Українські прізвища, які в давнину асоціювались з розпусниками та гулящими

Українські прізвища існують багато століть і в давнину вони могли багато розказати про людину. Багато таких прізвищ існує й досі, і не завжди власники знають історію їхнього походження. Деякі з них мають не дуже приємне значення.

Які українські прізвища вказують, що ваші пращури були розпусниками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Блуденко, Блудько, Блудовенко - походять від слова "блуд" (розпуста)

Хітенко, Хіть, Хітько - походять від слова "хіть", яке означає нестримний сексуальний потяг

Лярва - розпусниця. В Україні зараз є тільки одна людина з таким прізвищем, носій проживає в Тернопільській області.

Борух та усі похідні - від слова "борух". Саме так в давнину називали розпусників.

Джигун - так само походить від назви розпусників.

Гилун та всі похідні - чоловік або самець з одним яйцем

Гіла, Гіленко - в давнину це слово означало чоловічий статевий орган

Линдик - старовинна назва клітора

Кочан, Качан, Качанов та інші похідні - так само означає чоловічий статевий орган, і слово існує ще з княжих часів

Усі ці слова - синоніми до слова "розпусник", і більшість з них використовувалася для прізвищ:

Бахур - в Україні зараз 716 носіїв цього прізвища

Блудник - всього дві людини має таке прізвище

Перелюбець - саме таких прізвищ зараз немає, але є певні похідні та перероблені.

Потіпаха - зараз в Україні не лишилося людей з таким прізвищем

Розпутник - на території України проживає 195 людей з прізвищем "Розпутній"

Бабій - зараз таке прізвище носить понад 15 000 українців

Є ще два цікавих прізвища:

Гуляй - походить від слова "гуляти", яке в давнину асоціювалося не тільки з веселощами, але й з розгульним способом життя. Людей в народі називали "гулящими", і це могло стати основою прізвища.

Лахман - походить від слова "лахи", яке означало ганчір'я, але у певних регіонах України так називали неохайно одягнених чи роздягнутих людей. У переносному сенсі "лахман" могло вказувати, що людина веде розпусний або безладний спосіб життя.