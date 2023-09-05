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Українські прикордонники виявили незвичайну посилку до США: правда шокувала всіх

Що збиралися відправити в США (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Київські митники знайшли незвичайну посилку, яка повинна була їхати до США. Перевіряючи відправлення, працівники митниці зрозуміли, що такі експонати точно повинні залишитися в Україні.

Що знайшли в коробці, розповіли в Київській митниці.

Що сталося на митниці

У посилці до США виявили камені віком 407 мільйонів років з відбитками давніх вимерлих риб. Їх хотіли незаконно вивезти до США через міжнародне поштове відділення.

Митники запідозрили, що чотири камені, які вони виявили у відправленні з Києва, можуть мати давнє походження, тому скерували їх до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Експерти з'ясували, що камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. На двох зразках є відбитки одного панцира риби виду Stentiopelta pustulata.

У посилці до США виявили стародавні палеонтологічні цінності (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)

Третій зразок також є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається. За попередніми даними їх знайшли в басейні Дністра. 

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого документа митникам надано не було.

На відправника склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, а палеонтологічні цінності вилучено.

Раніше ми розповідали, які нові артефакти знайшли археологи на Хортиці.

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