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Українські лікарі видалили чоловіку пухлину розміром з м'яч та врятували від ампутації ноги

У Львові чоловіка врятували від ампутації ноги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові виконано операцію 49-річному чоловікові, який майже 30 років жив з ліпомою у стегні розміром із м'яч для регбі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне".

Що відомо про операцію

Медики повідомили, що пухлина давила на нерви та судини, загрожуючи ампутацією. Зараз чоловік почувається добре.

Євгену Плеханову, 49 років, виявили ліпому у стегні у віці 20 років. Хоча операція була проведена тоді, видалили лише частину пухлини через ризики.

Останні 15 років чоловік жив у Італії, не звертаючи уваги на зростання пухлини через малоактивний спосіб життя. Після повернення в Україну та активної волонтерської діяльності, біль у стегні посилений. Львів'янин звернувся до медиків, які виявили зростання ліпоми.

МРТ показало, що розмір пухлини збільшився втричі, до 24х13 см, порівняно з операцією. Пухлина проросла серед м'язів, судин, нервів і сухожиль у верхній третині стегна, давлячи судинно-нервовий пучок та загрожуючи кровопостачанню в артеріях ноги.

Євгену Плеханову видалили пухлину (фото: Суспільне)

Хірург Олександр Голуб виконав складне втручання, розділивши пухлину від нервів та артерій, видаливши її без ускладнень.

Наступного дня після операції Євгеній почав ходити — без дискомфорту і болю. Чоловік повернувся до своїх буденних справ та продовжує волонтерити.

Раніше ми повідомляли, що у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

Також ми писали, що українські лікарі унікальним способом врятували дитині життя.

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Лікарі