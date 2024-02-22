Українські лікарі видалили чоловіку пухлину розміром з м'яч та врятували від ампутації ноги

Що відомо про операцію

Медики повідомили, що пухлина давила на нерви та судини, загрожуючи ампутацією. Зараз чоловік почувається добре.

Євгену Плеханову, 49 років, виявили ліпому у стегні у віці 20 років. Хоча операція була проведена тоді, видалили лише частину пухлини через ризики.

Останні 15 років чоловік жив у Італії, не звертаючи уваги на зростання пухлини через малоактивний спосіб життя. Після повернення в Україну та активної волонтерської діяльності, біль у стегні посилений. Львів'янин звернувся до медиків, які виявили зростання ліпоми.

МРТ показало, що розмір пухлини збільшився втричі, до 24х13 см, порівняно з операцією. Пухлина проросла серед м'язів, судин, нервів і сухожиль у верхній третині стегна, давлячи судинно-нервовий пучок та загрожуючи кровопостачанню в артеріях ноги.

Євгену Плеханову видалили пухлину (фото: Суспільне)

Хірург Олександр Голуб виконав складне втручання, розділивши пухлину від нервів та артерій, видаливши її без ускладнень.

Наступного дня після операції Євгеній почав ходити — без дискомфорту і болю. Чоловік повернувся до своїх буденних справ та продовжує волонтерити.