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Українські компанії покидають Twitter через неадекватність Ілона Маска

Twitter залишається без користувачів через жарти Маска (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Українські компанії почали виходити з Twitter після того, як Ілон Маск опублікував мем про допомогу Україні та Володимира Зеленського, зокрема. Перший на цей крок наважився сайт з пошуку роботи Work.ua.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на заяву компанії у Facebook.

"Відсьогодні Work.ua відмовляється годувати увагою троля Ілона Маска (власника соцмережі Твіттер Х), через черговий цинічний твіт про події в Україні", - йдеться в дописі.

Представники зазначають, що раніше періодично використовували соцмережу для поширення досліджень ринку праці в умовах повномасштабної війни та новин про санкційні списки.

Проте оскільки Work.ua позиціонує себе як компанію з патріотичними цінностями, їм "точно не по дорозі з мільярдером, котрий вважає свої кровожерливі жарти дотепними, доки в Україні гинуть люди".

 

Work.ua переробив твіт Ілона Маска (фото: facebook.com/workuamedia)

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск на своїй сторінці в Х (колишній Twitter) опублікував мем, де висміяв необхідність фінансової допомоги Україні.

Публікація Ілона Маска (скриншот)

Після цього в мережі також почали ширитися світлини, де на авто виробництва Tesla власники перепрошують, що придбали їх.

"Вибачте! Купив Tesla до того, як дізнався, що Ілон Маск муд*к", - написано на машині.

Напис на Tesla (фото: t.me/insiderUKR)

Раніше ми розповідали про те, що Ілон Маск вимикав Starlink над Кримом під час операцій українських військових.

А ще писали про те, як Мей Маск погодилася виступати на одній сцені з росіянками.

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