Українська співачка та її 10-річний син ледь не загинули у власній квартирі: шокуючі деталі

Артистка зізналася, що раптово відчула погіршення самопочуття у квартирі: її мучив головний біль, щипало очі, а згодом вона почала втрачати свідомість.

В той самий час на газовому лічильнику спрацював сигнал небезпеки. TAYANNA одразу звернулася до аварійної служби, і фахівці виявили у приміщенні чадний газ.

За словами зірки, якби вона не відреагувала вчасно, усе могло закінчитися трагедією для неї та її сина Даніеля.

"Історія на мільйон, яка сталася з нами. Я нещодавно прийшла додому, сиджу і відчуваю, що в мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле і я вирубаюсь. Почав пищати індикатор газу на лічильнику. Я викликала газову службу. Вони перевірили все і сказали, що до квартири заходить чадний газ, і що ми могли взагалі померти з малим просто вже до завтра. Така історія…", - шокувала співачка. TAYANNA отруїлася чадним газом (cкріншот)

Як з'ясувалося, чадний газ просочувався у квартиру зірки ще з зими. TAYANNA поділилася, що протягом цього часу почувалася недобре, однак пов’язувала це зі збоєм гормонального фону, адже медичні аналізи не виявляли жодних відхилень.

Про можливу загрозу витоку газу вона навіть не підозрювала. Згодом виявилося, що причина - у неправильно встановлених витяжках, які залишили після ремонту.

У зв’язку з цим співачка звернулася до підписників із закликом уважно слідкувати за справністю газового обладнання вдома.

Вона також наголосила, що перевіряти такі прилади потрібно щонайменше двічі на рік.

“Будь ласка, стежте, в кого газові котли, колонки і все решта…Стежте за всім, щоб воно працювало…Бо зараз навіть нормально говорити не можу, забуваю слова і мозок не варить. Виявляється, ми з сином всю зиму труїлися цим чадним газом по-трішки, оскільки ми спимо з відкритими вікнами, тож він не сильно на нас так вплинув до смерті. Але починаючи від зими ми почали погано почуватися. Я не могла вранці бігати, займатися спортом. У мене таке було враження, наче мене побили. Я це все списувала, може, в мене депресія, гормональний збій. Аналізи чудові, все добре, психолог говорить, що здорова, і зрозуміти, що це був газ, ми взагалі не могли”, - розповіла співачка. TAYANNA отруїлася чадним газом (cкріншот)