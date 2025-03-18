Українська співачка рознесла Потапа і Влада Яму: "Якщо не допомагаєте - хоча б не ігноруйте"

Співачка та модель ANGELA (Альона Миколайчук) рознесла українських артистів, які після початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон і досі не повернулися: Потапа, Влада Яму та інших.

Артистка не приховує обурення тим, що зрадники влаштували собі комфортне життя за кордоном і продовжують робити кар’єру, тоді як їхні співвітчизники щодня ризикують життям заради свободи країни.

"Три роки війни. Три роки болю, сліз та втрат. А дехто за цей час ніби "забув" дорогу додому. Я не розумію, як можна знімати кліпи та веселитися, розповідаючи про "мир", коли твою країну безжально знищують. Якщо ви не готові допомагати - хоча б не робіть вигляд, що нічого не відбувається", - сказала вона. ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

"Чесно, мені навіть смішно слухати їхні виправдання про те, що вони "допомагають, але мовчать про це". Звичайно, мовчите! Мовчите, коли гинуть люди, коли Україна потребує голосів на міжнародній арені, коли руйнуються наші міста. Але як тільки треба просунути власну творчість - голос одразу з'являється. Вам не соромно?" - з гнівом запитує ANGELA.

Співачка переконана, що бути українцем - це не лише про місце народження, а й про вибір.

"Якщо за три роки людина не відчула потреби повернутися або хоча б реально допомагати своїй країні - це і є чітка відповідь на питання про те, ким вона є насправді", - підкреслила артистка. ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

Сама ANGELA з першого дня повномасштабного вторгнення бере участь у численних благодійних заходах, допомагає волонтерським організаціям та відкрито говорить про війну у своїх соціальних мережах та інтерв'ю.

Співачка вірить, що після закінчення війни українці ніколи не забудуть тих, хто був поруч у найважчі часи, і тих, хто вирішив "перечекати" лихо за кордоном.

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