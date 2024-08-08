Українська співачка презентувала російськомовний альбом та розлютила мережу: "Свідомо на це пішли"

Українська виконавиця Луна (справжнє ім'я - Христина Герасимова) випустила російськомовний альбом під назвою "Мечты", і цим не на жарт обурила підписників.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці розповідає, як відреагувала мережа на таку прем'єру.
Артистка, яка є колишньою дружиною путініста Юрія Бардаша, повідомила про завершення роботи над музичним альбомом з вищевказаною назвою. Про свої музичні успіхи вона розповіла у соцмережах, а також поділилася фото.
"8.08.2024. Нарешті вийшов цей альбом "Мечты", - написала Христина.
Юзери не стали зволікати з відповіддю та почали справжню "атаку" у коментарях. Чимало з них щиро обурилися, що виконавиця обрала таку позицію і свідомо продовжує створювати музичний продукт російською. Ось деякі їхні коментарі:
Проте, варто зазначити, що також були й ті, хто підтримав співачку, зауваживши, що буде слухати її творчість і далі - незалежно від того, яку мову вона обере:
На початку цього року колишня Бардаша заявляла, що продовжить творити російською, оскільки "так відчуває". Зірка підкреслювала, що хоче бути чесною зі своєю аудиторією.
"Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей, як я, уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, так відчуваю. Намагаюся як можу відчути мову і знайти в ній своє місце", - ділилася вона.
До слова, після початку війни Росії проти України у 2014 році зірка неодноразово приїздила з турами та концертами на територію РФ. Проте в інтерв'ю Ксенії Собчак, яке вона давала тій у 2021 році, заявляла, що "Крим - це Україна".
З початком повномасштабного вторгнення Луна висловила проукраїнську позицію, а також скасувала концерти на території країни-агресора.
Нагадаємо, у 2012 році Герасимова вийшла заміж за Юрія Бардаша, який у період повномасштабної війни втік до Росії та похвалився підтримкою диктатора Путіна. Кілька років тому закохані розлучилися: тоді продюсер заявив, що Луна зрадила йому з саундпродюсером Олександром Волощуком.
У 2021 році співачка вийшла заміж знову - за Волощука. Нещодавно вдруге стала мамою.
Тим часом учасник "Холостячки" вперше показав фото своєї "мудрої" коханої.
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