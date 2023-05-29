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Українська співачка потрапила в ДТП у Києві: фото з місця аварії

Поп-зірка YAGODA потрапила у ДТП в столиці України (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Популярна українська співачка YAGODA (Лілія Верес) потрапила в ДТП у Києві. В авто виконавиці хітів "Пообіцяй" та "Зустріч" в'їхала жінка похилого віку.

Про деталі інциденту артистка розповіла в ексклюзивному коментарі Styler.

Що відомо про ДТП зі співачкою в столиці

Інцидент стався по дорозі на радіостанцію. Саме тоді у їхню машину влетіла інша автівка.

На щастя, ніхто не постраждав (крім машин). Однак артистка каже, що отримала стрес.

"Для мене це вдруге в житті. Перший раз сталася ДТП, коли я їхала на радіо. Тоді я ще й була вагітною. А це друга в житті ДТП - і знову, коли я їхала з прем'єрою пісні. Етери, звісно, були під загрозою, тому що ми з командою розгубилися та не знали, що робити. Жінка, яка була за кермом іншої автівки, прокоментувала так, що її засліпило сонце і вона нас не побачила", - коментує Лілія.

"Але дякувати Богу, що ми всі живі. Машина зазнала незначних ушкоджень. Ми з командою більше отримали стрес. Але все добре, премʼєра відбулася, на радіо встигли. День був скажений", - додала співачка.

Співачка YAGODA потрапила в ДТП (фото: Styler)

Зауважимо, що артистка разом зі своєю командою їхала на радіостанцію презентувати дуетну пісню зі співачкою Мʼятою.

Раніше артистка розповіла, як стала жертвою насилля на вулиці посеред білого дня.

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