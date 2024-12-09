Українська співачка осоромилася хайпом на війні. Влаштувала "рейд ТЦК"

Так, сестра виконавиці та її подружки переодяглися у форму ТЦК та зупиняли чоловіків із фразами "покажіть ваші документи", після чого запрошували їх на концерт співачки.

Хоча SOWA вважала свій хід дотепним і креативним способом привернути увагу, багато людей сприйняли це як знецінення та експлуатацію болісної теми війни.

Артистка не лише організувала скандальний "пранк" із використанням теми ТЦК, але й вклала кошти в рекламний посів цього відео у Telegram-каналах.

Цей вчинок викликав ще більшу хвилю критики, адже такий підхід сприймається як навмисна провокація та бажання привернути максимум уваги будь-якими методами.

"У цьому пікселі люди життя віддають, а вони квитки. Немає нічого святого", "А чи мали вони право одягти військову форму? Знову вибачення будуть", "Не можна форму цивільним носити", - пишуть користувачі мережі.

Як пояснила "пранк" з ТЦК SOWA

Свою акцію співачка виправдовує важливою соціальною місією. За її словами, ініціатива була спрямована на подолання страху перед військовими структурами та спонукання людей до оновлення своїх даних у ТЦК.

"Насправді, дійсно, тема є вкрай боязкою для багатьох, i came мета цього експерименту полягає в тому, аби люди були сумлінними та оновили свої дані і не боялись людей у формі", - прокоментувала у своїх соцмережах SOWA.

Вона наголосила, що саме страх та пропагандистські вкиди створюють негативне ставлення до цієї теми, і вбачає свою мету в підвищенні довіри до системи.

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"Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК. Дуже багато вкидів проросійських окупантів. ТЦК - це теж чиїсь жінки та чоловіки, в яких робота", - сказала виконавиця.

Також вона звернулася до оглядача українського шоу-бізнесу Богдана Беспалова, який у своєму Telegram-каналі засудив її за невдалу промоакцію.

"Всі згідно з конституцією повинні віддати державі належне. а писати коментарі, "боягузливі" в себе вдома, може кожен. Запрошення на концерт, яке й на меті має додати віри у нашу систему влади - не бачу нічого поганого. А за оціночні судження, без жодної норми журналістики - пане Беспалов - можна зустрітись у суді. А ще за наклеп ви повинні відповісти. Подайте запит у рекламний відділ даного пабліку і зрозумієте", - звернулася до блогера-пліткаря дівчина.