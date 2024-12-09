Українська співачка осоромилася хайпом на війні. Влаштувала "рейд ТЦК"

Починаюча співачка зі Львова SOWA викликала хвилю обурення серед громадськості своїм цинічним підходом до промоції свого концерту. Замість традиційних методів, артистка вирішила привернути увагу до заходу, використовуючи болючу для всіх тему війни.

Так, сестра виконавиці та її подружки переодяглися у форму ТЦК та зупиняли чоловіків із фразами "покажіть ваші документи", після чого запрошували їх на концерт співачки.

Хоча SOWA вважала свій хід дотепним і креативним способом привернути увагу, багато людей сприйняли це як знецінення та експлуатацію болісної теми війни.

Артистка не лише організувала скандальний "пранк" із використанням теми ТЦК, але й вклала кошти в рекламний посів цього відео у Telegram-каналах.

Цей вчинок викликав ще більшу хвилю критики, адже такий підхід сприймається як навмисна провокація та бажання привернути максимум уваги будь-якими методами.

Українська співачка вирішила придумати невдалий пранк з «рейдами ТЦК» pic.twitter.com/IxE0PANdmI — lusu (@Iren296459) December 9, 2024

"У цьому пікселі люди життя віддають, а вони квитки. Немає нічого святого", "А чи мали вони право одягти військову форму? Знову вибачення будуть", "Не можна форму цивільним носити", - пишуть користувачі мережі.

Як пояснила "пранк" з ТЦК SOWA

Свою акцію співачка виправдовує важливою соціальною місією. За її словами, ініціатива була спрямована на подолання страху перед військовими структурами та спонукання людей до оновлення своїх даних у ТЦК.

"Насправді, дійсно, тема є вкрай боязкою для багатьох, i came мета цього експерименту полягає в тому, аби люди були сумлінними та оновили свої дані і не боялись людей у формі", - прокоментувала у своїх соцмережах SOWA.

Вона наголосила, що саме страх та пропагандистські вкиди створюють негативне ставлення до цієї теми, і вбачає свою мету в підвищенні довіри до системи.

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"Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК. Дуже багато вкидів проросійських окупантів. ТЦК - це теж чиїсь жінки та чоловіки, в яких робота", - сказала виконавиця.

Також вона звернулася до оглядача українського шоу-бізнесу Богдана Беспалова, який у своєму Telegram-каналі засудив її за невдалу промоакцію.

"Всі згідно з конституцією повинні віддати державі належне. а писати коментарі, "боягузливі" в себе вдома, може кожен. Запрошення на концерт, яке й на меті має додати віри у нашу систему влади - не бачу нічого поганого. А за оціночні судження, без жодної норми журналістики - пане Беспалов - можна зустрітись у суді. А ще за наклеп ви повинні відповісти. Подайте запит у рекламний відділ даного пабліку і зрозумієте", - звернулася до блогера-пліткаря дівчина.