Українська співачка "наїхала" на зірку "ВІА Гри" Вінницьку

Деталі інциденту

"Ми планували з командою випустити кавер на російськомовну пісню Альони Вінницької, яка називається "Измученное сердце". Ми хотіли зробити українську версію і ми вже переклали. Я вже переклала повноцінно текст, записала "демку", - розповіла співачка.

І потім артистка та її команда вирішила отримати дозвіл на виконання каверу. Вона думала, до кого саме треба звертатися: до лейбла чи до чоловіка Вінницької Сергія Большого.

Співачка Sowa (скріншот)

"І ми написали йому... Навіть ми зідзвонювалися, надіслали і слова, і мелодію. І нібито все сподобалося, все було окей. Позитивне, знаєш, враження. І сказав чоловік, що йому потрібно трохи часу, щоб прослухати", - зазначила Діана.

А потім минуло два тижні, співачка все чекала на дозвіл та відповідь. Втім, артистка отримала відмову.

"Вибачте, ми не можемо дати права. Тому що у нас з'явилися деякі плани на цю пісню", - йшлося у повідомленні від представників Вінницької.

Вінницька та її чоловік (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Спочатку Sowa не думала про погане. Втім, потім вона почала дещо підозрювати. На думку співачки, якби зірка "ВІА Гри" хотіла перекласти свою пісню, то її чоловік одразу б про це сказав під час першої розмови щодо прав та можливості зробити кавер.

"Звісно ж, людина могла попередити та одразу про це сказати, адже було зроблено багато роботи для того, щоб її перекласти... І згодом я побачила ще уривок, де Альона Вінницька говорить, що у неї грандіозні плани та вона має перекласти якийсь хіт", - розповіла артистка.

"Мені це було трішки підозріло... Ну, сподіваюся, надихнула їх на переклад їхньої пісні, дала ідею", - додала вона.