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Українська співачка "наїхала" на зірку "ВІА Гри" Вінницьку

Субота 03 серпня 2024 13:48
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Українська співачка "наїхала" на зірку "ВІА Гри" Вінницьку Співачка Sowa (фото: instagram.com/sowa_official_)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка Sowa (Діана Горбяк) розповіла про неприємну ситуацію, яка виникла між нею та зіркою гурту "ВІА Гра" Альоною Вінницькою. Виявилося, нещодавно артистки не зуміли домовитися.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Діана розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі OBOZ.LIFE.

Деталі інциденту

"Ми планували з командою випустити кавер на російськомовну пісню Альони Вінницької, яка називається "Измученное сердце". Ми хотіли зробити українську версію і ми вже переклали. Я вже переклала повноцінно текст, записала "демку", - розповіла співачка.

І потім артистка та її команда вирішила отримати дозвіл на виконання каверу. Вона думала, до кого саме треба звертатися: до лейбла чи до чоловіка Вінницької Сергія Большого.

Українська співачка &quot;наїхала&quot; на зірку &quot;ВІА Гри&quot; Вінницьку

Співачка Sowa (скріншот)

"І ми написали йому... Навіть ми зідзвонювалися, надіслали і слова, і мелодію. І нібито все сподобалося, все було окей. Позитивне, знаєш, враження. І сказав чоловік, що йому потрібно трохи часу, щоб прослухати", - зазначила Діана.

А потім минуло два тижні, співачка все чекала на дозвіл та відповідь. Втім, артистка отримала відмову.

"Вибачте, ми не можемо дати права. Тому що у нас з'явилися деякі плани на цю пісню", - йшлося у повідомленні від представників Вінницької.

Альона Вінницька і Сергій Большой (Фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Вінницька та її чоловік (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Спочатку Sowa не думала про погане. Втім, потім вона почала дещо підозрювати. На думку співачки, якби зірка "ВІА Гри" хотіла перекласти свою пісню, то її чоловік одразу б про це сказав під час першої розмови щодо прав та можливості зробити кавер.

"Звісно ж, людина могла попередити та одразу про це сказати, адже було зроблено багато роботи для того, щоб її перекласти... І згодом я побачила ще уривок, де Альона Вінницька говорить, що у неї грандіозні плани та вона має перекласти якийсь хіт", - розповіла артистка.

"Мені це було трішки підозріло... Ну, сподіваюся, надихнула їх на переклад їхньої пісні, дала ідею", - додала вона.

До слова, раніше Анатолій Анатоліч розповів, що його 13-річну доньку обікрали.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що на відому співачку напав маніяк.

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