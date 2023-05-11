Українська сім'я продає кольє леді Діани, яке вона одягала перед смертю: чому воно особливе

Що відомо про кольє

Кольє "Лебедине озеро" принцесі Діані подарував її останній коханий Доді аль-Файєд. Прикрасу з діамантами і перлинами вона одягнула на гала-вечір "Лебединого озера" в королівському Альберт-холлі у червні 1997 року. Тоді це був її останній офіційний вихід перед смертю.

Кольє складається зі 178 діамантів та 5 перлин Південних морів вагою 51 карат. Відомо, що ювеліри до кольє виготовили сережки, але принцеса вже не встигла їх приміряти.

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у серпні 1997 року.

Тепер коштовності будуть продані на аукціоні у Нью-Йорку вже наступного місяця. Їхня ціна складатиме від 5 до 15 мільйонів доларів США.

На аукціоні продадуть кольє принцеси Діани (dailymail)

Хто продає

Кольє "Лебедине озеро" з 2008 року належить українській сім’ї. Бізнес власникам через війну в Україні стало важко утримувати, тож вони вирішили виставити прикрасу на аукціон. Частина коштів буде спрямована на відновлення зруйнованих міст України, які постраждали через російську агресію.

Коли принцеса Діана була частиною королівської родини, то більшість її прикрас переважно належали Короні. Однак, деякі, які належали їй особисто, перейшли у спадок її синам, принцам Гаррі та Вільяму.

Комплект "Лебедине озеро" є єдиною ювелірною прикрасою Діани, яка будь-коли продавалася публічно.

До того ж лист, що підтверджує справжність кольє, від дворецького Діани, Пола Баррелла, датований квітнем 1998 року. За його словами, родина Діани дозволила продати кольє після смерті Діани. Дозвіл, крім інших, надала старша сестра принцеси, леді Сара.

На аукціоні продадуть кольє принцеси Діани (twitter.com/dianaofhearts)