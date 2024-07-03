Пропонували 40 тисяч. Українська художниця розповіла, як її хотіли купити для російського олігарха

Ірина підтвердила, що в неї справді була дивна ситуація з друзями російського магната.

Вона розповіла, що пропозиція поступила на відкритті її виставки у Львові, ймовірно, ще до часів пандемії.

Тоді компанія запропонувала жінці велику суму за умови, що та погодиться побути поруч з олігархом.

"Прийшли в галерею його друзі, запропонували мені, так сказати, "посидіти" на відкритті біля Фрідмана і вони за це куплять мою картину за 40 тисяч доларів", - ділиться мисткиня.

Тертяк одразу підкреслює, що вона відмовила чоловікам у їхньому проханні.

Разом з тим, у неї була низка інших дивних пропозицій від прихильників. Якось їй хотіли подарувати галерею закордоном, а також машину і квартиру.

Попри коштовні презенти, художниця відмовила усім. Причини такого рішення Ірина вирішила не розкривати, відповіла лаконічно: "Ну... Відмовила".

Ірина Тертяк (фото: instagram.com/irinatretiyak)

Що відомо про мисткиню

Ірина Тертяк - українська художниця. У своїх соціальних мережах вона називає себе "модним художником". Вона володіє авторською об'ємною технікою, якою пишуть мало митців. На теренах України лише їй одній вдалося опанувати таку складну майстерність. Серед найвідоміших її робіт - картина під назвою "Гранат".

Картини Ірини Тертяк (фото: instagram.com/irinatretiyak)

Творами Ірини захоплюються найвпливовіші люди країни. Вона зазначає, що її картини є у всіх екс-президентів України, окрім Віктора Януковича.

Також Ірина додає, що Борис Джонсон також володіє її роботою, а у Дмитра Гордона їх більше 40.