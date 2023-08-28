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Даша Квіткова потрапила в ДТП на шляху до пологового. З неї хотіли збити грошей (фото)

Даша Квіткова потрапила у ДТП (колаж: Styler)
Автор: Дмитро Войналович

Популярна блогерка, переможниця шоу Холостяк 9 Даша Квіткова в Києві потрапила в серйозну ДТП з потерпілими.

Про аварію, яка сталася, коли дівчина їхала у пологовий будинок, вона розповіла у своєму Instagram-акаунті.

Що відомо про ДТП з Квітковою

Аварія, у яку Даша потрапила, коли їхала до подруги - блогерки, бізнесвумен і новоспеченої мами Тані Парфільєвої - на виписку з пологового, сталася 27 серпня.

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Очевидці кажуть, що Квіткова на своєму Lexus (авто інфлюенсерка взяла на тест-драйв) на перехресті в районі Академмістечка нібито виїхала на червоний сигнал світлофора.

Це і стало нібито причиною того, що у неї в'їхали ще дві автівки - Ford Mustang і Tesla.

Наслідки ДТП з Квітковою (фото: Київ Оперативний)

Даша у своїх сторіз не спростовує того, що саме її дії призвели до ДТП. Однак наголошує: "найголовніше - всі живі та здорові". 

"Я повертала на перехресті, їхала в потоці останньою, і в бік мого Lexus в'їхали дві машини", - розповіла дівчина.

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При цьому Квіткова підкреслила, що "всі матеріали були зафіксовані та надані поліції" і вона "готова нести відповідальність згідно з рішенням суду".

Однак є в цій історії ще один цікавий момент. За словами блогерки, інші учасники ДТП намагалися здерти з неї грошей, аби "зам'яти" справу.

Квіткова каже, що "дівчина-пасажирка однієї з автівок наполягала на виплаті їй грошової компенсації на місці через можливо отриманий забій руки".

"І якщо я заплачу, вона голова забрати свою заяву", - розповіла Даша.

"Я ніколи не вирішую питання грошима чи відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами і в будь-яких відносинах, особливо, - правових. Я нікому не грубила і не розмовляла некоректно... Розповідати, що я намагаюся уникнути відповідальності через те, що відмовилася платити на місці гроші пасажирці з Mustang, не є правдою", - сказала вона.

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Судячи з усього, Квіткова почувається добре. Після опублікованих сторіз вона написала, що йде на тренування, а разом з тим (це вона робить регулярно) закликала підписників донатити на ЗСУ.

Раніше відомий український співак та боєць ЗСУ потрапив у ДТП і зізнався, що у нього "з'явився ще один день народження".

Також нагадаємо, у аварію через викручені гайки в колесах потрапили музиканти гурту "Антитіла".

Інколи зірки самі стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Як от Остап Ступка, який не так давно влаштував п'яну ДТП із постраждалими в центрі Києва.

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ДТПАварияДаша Квиткова