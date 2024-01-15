Українська акторка зі штучними грудьми сказала, чи має проблеми з ГВ після народження дитини

Що розповіла акторка

Вона розповіла, що від дівчат у мережі було багато запитань стосовно грудного вигодовування і імплантів грудей. А саме, чи можливо взагалі годувати груддю при наявності імплантів.

Вікторія відповіла, що наявність імплантів ніяк не впливає на період лактації. Все тому, що всі імпланти встановлюються під залозою, тим самим нема ніяких перешкод для вироблення грудного молока.

До того ж після ГВ сам імплант не змінюється, але треба розуміти, що оскільки шкіра може розтягнутись, то можливі зміни контуру і розміру грудей.

"Особисто я ще до вагітності хотіла переробити груди, і замінити на менший імплант приблизно на 250-300 ml (зараз в мене стоїть Motiva 375 ml), для конституції мого тіла 375 ml завеликий, це впливає на спину, дає додаткове навантаження і естетично мені більш подобаються груди невеликого розміру, але це моя особиста думка, тому як тільки я закінчу ГВ, відразу займусь цим питанням", - писала вона.

Також вона порадила своїм підписникам, якщо вони вирішили все-таки зробити груди, то варто проконсультуватись не з одним лікарем, зважити всі за і проти та не повторювати її помилок.

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Коли акторка народила

Вікторія Варлей народила дівчинку ще 1 січня, але приховувала це від аудиторії.

Акторка також розсекретила, як назвала свою доньку. Разом із батьком дитини вони обрали цікаве ім'я - Мішель.

"01.01.2024. На світ з'явилась наша казкова дівчинка - Мішель. Дякую тобі, що обрала нас батьками! Я буду для тебе найкращою мамою", - написала вона.

Також вона опублікувала відео, на якому видно, як вона ніжно притуляє до себе дівчинку.

Вікторія Варлей з чоловіком (фото: instagram.com/viktoriavarley)