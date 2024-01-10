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Українська акторка стала жертвою перекупників квитків і розкрила деталі схеми

Антоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська акторка Антоніна Хижняк стала жертвою перекупників, через яких їй довелося переплатити у два рази більше коштів за квитки на потяг із Києва до Хелма, Польща.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Спіймати Кайдаша".

Антоніна Хижняк поскаржилася на перекупників

Так, у своїх соцмережах артистка розповіла, як натрапила на недобросовісних співвітчизників.

"Коротка передісторія про те, як я переплатила перекупникам за квитки до Хелма у два рази більше, ніж вони коштують у додатку Укрзалізниці", - повідомила зірка.

Антоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

"Якщо я скажу вам, що вони навіть зараз є у вільному доступі, - ви можете не повірити. Але побачивши свої готові квитки (тобто перекупники придбали їх на сайті за кілька хвилин), я зрозуміла, як саме вони це роблять", - поділилася вона.

Щоб врятувати інших українців від подібних інцидентів знаменитість вирішила поділилася лайфхаком.

Антоніна Хижняк сказала, як купити квитки до Варшави (фото: instagram.com/tonya_actress)

"Якщо вам треба квитки з Києва, а застосунок каже що квитків не знайдено, спробуйте ввести пункт відправлення раніше ніж Київ, наприклад, станцію ім. Т. Шевченка (Сміла). І вуаля! Квитки є на інший потяг, який має зупинку в Києві, але Укрзалізниця вперто “приховує” цей рейс, - зазначила Хижняк.

Акторка звернулася до тих, хто "своїми недобросовісними діями, скупляючи всі квитки за пару хвилин, створює штучний дефіцит і обкрадає потім своїх же співгромадян українців".

"Схаменіться вже, навколо і так багато біди і брехні", - резюмувала знаменитість.

Нещодавно зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізналася, що змінила прізвище.

Також Хижняк приголомшила новиною про розставання з відомим актором.

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