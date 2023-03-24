"Тату, ти їдеш мене вбивати?": українська актриса розповіла, як екс-чоловік з РФ погрожував їхній дочці
Українська акторка, екссолістка гурту "Сливки", а нині позаштатна радниця головнокомандувача Валерія Залужного Алла Мартинюк розповіла про погрози колишнього чоловіка з РФ.
Про це вона розповіла у програмі ЖВЛ.
Що зробив росіянин
За словами акторки, на початку повномасштабного вторгнення її колишній чоловік-росіянин завдав їхній 16-річній доньці Поліні серйозного стресу.
Чоловік телефонував доньці та погрожував. Росіянин заявляв, що вступи до лав армії РФ і вже скоро буде біля доньки.
"Написав, що він в'їде сюди. Каже: "Донечко, я вже скоро буду поруч". Я її дуже довго виводила емоційно. Каже: "Тату, ти їдеш мене вбивати?". "Ти ж знаєш, я за мир, я вступив у лави російської армії". Потім він сміявся, каже: "Я жартував", - сказала Мартинюк.
Алла Мартинюк (скриншот)
Донька заблокувала батька
Після такого "жарту" донька і Алла заблокували чоловіка у всіх месенджерах. Проте він намагався знову вийти з ними на зв'язок.
"Він вже десь в Польщі, бо він якось мене набрав. Був +4, я бачу номер, і: "Алло, алло. Алла, ви досі на мене сердитесь?". Я така: "До побачення", - розповіла артистка.
Акторка зазначила, що другий колишній чоловік, український актор Дмитро Суржиков, завжди бажаний гість у домі. За її словами, він спілкується з дітьми і підтримує їх.
Дмитро виховував Поліну із двох років. А 12-річна Емілія взагалі наймолодша донька Дмитра. Він був поруч із нею все життя, навіть після розлучення з акторкою.
Алла Мартинюк і Дмитро Суржиков (скриншот)
Раніше зірка "Скаженого весілля" Назар Задніпровський розповідав, що раптово знайшов "хороших росіян".
Також Ольга Сумська розповідала, чому досі її донька в Росії.