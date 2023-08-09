На українку в США напала акула й відкусила частину ноги: усі деталі інциденту

У США на українку Тетяну Колтунюк напала акула. Внаслідок чого жінка втратила велику частину лівої ноги вище коліна. Тетяну зараз рятують медики Нью-Йорка.
Про це пише The New York Times.
65-річна Тетяна Колтунюк родом з Одеси, проте останнім часом проживає у Нью-Йорку. Жінка відпочивала сама на пляжі Роквей-Біч у понеділок, 7 серпня.
Рятувальники почули її крики у воді й витягли на берег, де їй надали першу допомогу. На ногу також наклали джгут, щоб зупинити кровотечу до прибуття служби першого реагування.
Колтунюк доставили до лікарні Ямайки, де у вівторок її стан був стабільним, але критичним.
Програмний директор Програми дослідження акул Флориди доктор Гевін Нейлор підтвердив, що українку точно вкусила акула.
Польовий координатор дослідницької та освітньої програми акул Музею природознавства Саут-Форка пояснив, що акулу могла привабити до жвавого узбережжя хижа риба, яка збирається там у великі зграї.
"Акули слідують за їжею. Якщо біля пляжу були великі зграї риби, цілком можливо, що акули також були там і харчувалися ними", - пояснив Мецгер.
Нейлор також зазначив, що українка пішла на ризик, купаючись наодинці, подалі від натовпу ввечері, що безумовно, не бажано робити.
"Ми радимо людям не купатися на світанку або в сутінках тому, що тоді хижаки переслідують свою здобич", - сказав Нейлор.
Експерти припускають, що на жінку напала блакитна акула, яка має дуже гострі зуби та сильні щелепи.
Вважається, що цей напад акули став першим на пляжі Роквей з 1953 року. Серфер повідомив про можливий укус акули у вересні 2017 року, але експерти сказали, що його рана, швидше за все, була спричинена чимось іншим.
Поліція Нью-Йорка обстежила територію за допомогою гелікоптерів і безпілотників після нападу на українку, але не помітила акул. Втім серферам та відпочивальникам рекомендували утриматись від відвідування пляжу.
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