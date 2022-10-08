Українка віддала зібрані на велосипед гроші, щоб допомогти жителям деокупованих територій

Зокрема, таке рішення прийняла дівчинка разом з матусею Надією Радіновською.

За словами депутата, сім'я крім хліба надала ще печиво, сирки та консерви для військових.

"Хочу сказати про ще одних добрих людей. Особливо приємно, коли ця дитина відмовляється заради своєї мрії - велосипеда, і жертвує збереження на купівлю хліба для населення деокупованих сіл. Це сім'я - Радіновських", - написав Бурлай

Також зазначається, що продукти доставили до Любимівки та Новоолександрівки Запорізької області. Ще тисячу буханок хліба, які пообіцяли надати підприємці, волонтери розвезуть по селах Нововоронцовського району.

У коментарях користувачі пишуть, що українці роблять добру справу та наближають перемогу України.

Софія та Надія Радіновські (facebook.com/Дмитро Бурлай)