UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка віддала зібрані на велосипед гроші, щоб допомогти жителям деокупованих територій

Дівчинка допомогла жителях Херсонської області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Дівчина Софія Радіновська віддала кошти, які збирала на велосипед, на закупівлю продуктів для жителів звільнених сіл Херсонської області і військовослужбовців ЗСУ.

Про це написав депутат Нововоронцовської селищної ради Дмитро Бурлай.

Зокрема, таке рішення прийняла дівчинка разом з матусею Надією Радіновською.

За словами депутата, сім'я крім хліба надала ще печиво, сирки та консерви для військових.

"Хочу сказати про ще одних добрих людей. Особливо приємно, коли ця дитина відмовляється заради своєї мрії - велосипеда, і жертвує збереження на купівлю хліба для населення деокупованих сіл. Це сім'я - Радіновських", - написав Бурлай

Також зазначається, що продукти доставили до Любимівки та Новоолександрівки Запорізької області. Ще тисячу буханок хліба, які пообіцяли надати підприємці, волонтери розвезуть по селах Нововоронцовського району.

У коментарях користувачі пишуть, що українці роблять добру справу та наближають перемогу України.

Софія та Надія Радіновські (facebook.com/Дмитро Бурлай)

Раніше ми повідомляли, що сім'я загиблого воїна ЗСУ передала волонтерам мільйон гривень.

Також ми писали, що школярка назбирала та передала для ЗСУ 10 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЗбройні сили України