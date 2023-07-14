Українка віддала 2 тисячі доларів за "дорогий подарунок": викрили хитру схему

Як шахрай обдурив жінку

В соціальних мережах жінка познайомилась з "іноземцем". За його словами він мешкає у Європі та самостійно виховує дітей, оскільки його дружина померла.

Він розповів, що заможний та хоче зробити своїй новій подрузі подарунок - відправити пакунок з великою сумою грошей, щоб "вона витратила ці кошти на себе та відпочинок".

Жінка повірила йому та очікувала на кошти. Тоді до неї зателефонували нібито зі служби доставки та пояснили, що за посилку потрібно заплатити 2 тисячі доларів митних зборів.

Тоді жінка думала, що новий коханий прислав їй більше коштів, то віддала за доставку усі заощадження та ще і взяла кредит, проте пакунку так і не дочекалась. Після цього вона звернулась до поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 190 ККУ - шахрайство.

"Подібна афера не нова. Насправді шахраї діють на території України, ніякого нареченого із США чи Європи не існує, та й посилки з-за кордону транспортуються та сплачують іншим способом", - кажуть у поліції.

Популярні схеми шахраїв

Під час інтернет-знайомств потрібно бути особливо обережними. Існують поширені схеми шахраїв, в які не потрібно вірити.

Виникають несподівані "проблеми"

Ви отримуєте листа від чоловіка, у якому він пропонує своє кохання, обіцяє зустріч з подальшим шлюбом. У вас зав'язується бурхливий віртуальний роман, хоча ще жодного разу не зустрічалися. Але раптом у нього виникають "проблеми" і він просить вас дати йому грошей, аби прискорити довгоочікувану зустріч.

"Дуже схожі на мою дружину"

Ще одним прикладом шахрайства може бути вдівець, який побачив у вас точну копію покійної дружини або дочки.

Великою популярністю серед шахраїв користуються образи військових, льотчиків, лікарів та капітанів. Для жінок такий чоловік - найчесніший.

"Поїздка" до іноземця

Під час переписування з іноземцями жінка може вирішити поїхати до країни нареченого, аби зустрітися з ним. Чоловік рекомендує їй скористатися послугами туристичного агентства, яке пропонує дуже хороші умови для організації поїздки. Коли установа отримує гроші за тур, і агентство, і чоловік зникають.