Українка з важким пораненням витягла нареченого з з-під вогню РФ: деталі неймовірного вчинку

Як вони отримали поранення

Щемливу зустріч пари зафільмували лікарі, на них жінка на візку тримає коханого за вцілілу руку в реанімації.

"Вмовляє, щоб він швидше одужував. Це справжні людські почуття, які ми бачимо в реанімаційному відділенні", - кажуть медики.

Після операції Станіслав пригадав той день, коли вони з нареченою дивом вижили. Вони разом вивозили поранених бійців, аж раптом надійшов виклик, що ще один захисник потребує допомоги.

Однак, тоді вони навіть не встигли дійти до машини - потрапили під мінометний обстріл.

"Оглушило. Тіло заніміло, запекло. Але я чую його крики - треба щось робити", - розповідає Олена.

Олена розповіла, як врятувала коханого (скриншот)

Тоді Олена стікала кров’ю, але попри біль рятувала коханого. Вона одразу побачила, що поранення у Станіслава дуже тяжкі.

"Намагалася онімівшими руками накласти турнікет. І все, що могла, зробила. Найважче було затягнути саме в бліндаж. Я не знаю, це треба було зробити, і все. Тягнула, скидала броню, руки тремтіли. Я, власне, зробила б це для будь-якої людини, не лише для свого нареченого", - каже вона.

Тоді вона кинула бронежилет та сама тягнула коханого. Це попри те, що у неї було поранення в шию і в ногу.

"Все, що я пам’ятаю, вона тримає пальцем собі шию, а другою намотує мені турнікет", - пригадує Станіслав.

Станіслав (скриншот)

Медики кажуть, що допомога Олени врятувала Станіславу життя. У Дніпрі закохані вже витримали кілька операцій.

Як вони познайомились

Познайомились Станіслав та Олена, боронячи Україну. Олена - перукар з Дніпропетровської області, яка добровільно пішла парамедиком. Станіслав служив у Нацгвардії.

Олена згадує, одразу звернула увагу на його сині очі, але про кохання навіть не думала.

Перед пораненням Станіслав встиг освідчитися Олені.

"Якийсь час подумала. Тоді кажу, добре, я згодна, але ти встряв. Зі мною буде надійно, але спокійно не буде. Я замовила вже сукню і вже обручки в нас готові. Хотілося красиво, як дівчинка", - каже Олена.

Олена та Станіслав (скриншот)