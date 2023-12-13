Українка публічно розповіла про спробу домагань в потязі, проте її зацькували: що сталося

З чого все починалося

"Ти можеш виглядати втомленою і не приймати душ другу добу, одягненою, як цибуля, бо працювала на маркеті в "Житньому ринку" в мінусову температуру та взагалі мати 40 зайвих кг після ковідних ускладнень. І якщо він захоче зламати двері у твоє купе, він це зробить. Ти не в безпеці", - починає свою розповідь Марина.

Вона сіла в потяг з Києва до Дніпра. Дівчина заздалегідь викупила ціле купе, адже везла багато речей. Чоловік у формі шукав своє купе і неодноразово заглядав до неї.

Марина викупила все купе на час поїздки (фото: twitter.com/marsot_ua)

Для власної безпеки Марина попросила провідницю показати, як зачинити двері купе на замок. Проте все ж була переконана, що ці знання їй не знадобляться.

У купе намагалися зайти

О 01:36 ночі вона побачила, що хтось намагається нахилити ручку дверей, які виявилися зачиненими.

"Я швидко зібрала речі, одяглася в тепле й готова була вибивати вікно та стрибати у сніг, коли почула, що він шепоче та стукає у двері. Я сиділа мовчки. Стукав дужче і смикав двері сильніше. Час від часу він йшов і вертався, коли хтось йшов в туалет по проходу, він ховався", - пише Марина.

Дівчина передала мамі дані свого квитка, щоб та телефонувала на гарячу лінію, оскільки в самої Марини був поганий зв'язок. Також на найближчій зупинці дівчина розповіла про ситуацію провідниці. Їхній діалог почув і чоловік із сусіднього купе.

Коли потяг рушив, чоловік знову почав ходити до дверей купе Марини.

"Я не кричала, бо боялась наражати того чоловіка на небезпеку, бо це буде бійка військового та цивільного. Бо я не хотіла псувати репутацію військового. Бо у всіх подібних історіях, я завжди акцентувала, що треба спершу уточнювати, що це чоловік, а чи з ЗСУ він - другорядне", - ділиться своїми емоціями постраждала.

Інцидент відбувся на рейсі Київ - Дніпро (фото: twitter.com/marsot_ua)

Зрештою Марина не спала всю ніч і чекала на ранок, коли люди почнуть ходити по проходах.

"Я хочу, щоб жінки купували квитки в жіночі купе. Я хочу, щоб кожна знала, "Укрзалізниця" має цілодобовий гарячий номер 0 800 503 111. І найголовніше, це не гачок для одягу, це блокування дверей зсередини", - наголошує Марина та додає фото.

Кнопка для блокування дверей в купе (фото: twitter.com/marsot_ua)

Реакції у коментарях

Люди в коментарях розділилися на два табори. Перші підтримують Марину та співчувають, що їй довелося таке пережити:

"Прикро, що вам довелось це пережити. Не всі хто у формі захисники, не всі хто у цивільному козли й муд*ки. Поліція його б зняла з потяга тільки за п'янку".

"Пані, мені дуже шкода, це пекельний досвід. Ваші дії були дуже виважені та важливі, дякую що поділились".

"Жахлива історія… Дуже прикро, що з вами так трапилося. Бережіть себе".

"Дегенерати будуть завжди. Шкода, що вони впливають на психічне/фізичне здоров'я оточення. Уже писала десь, що спеціально займаюсь спортом кожен день не через красу, а витримку в різних умовах".

"Це він мав би думати, що псує репутацію ЗСУ. А ви могли б його навіть вбити, якби це потрібно було для захисту вашого життя/здоров'я".

"Знову ж таки зайвий доказ того, що для безпеки пасажирів у потягах має бути щось на кшталт воєнізованої охорони й наявності "тривожної кнопки".

Однак інша половина тих, хто прочитав цю історію, звинуватили Марину в тому, що вона повністю вигадала це: