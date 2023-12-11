Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокована

Що про пластику говорить сама блогерка

Днями Покрещук вже показалася після наркозу й зазначила, що дуже радіє. Блогерка була задоволена операцією, але не одразу розповіла, що саме їй робили. Але нещодавно вона усе ж зізналася, що їй змінили розмір сідниць.

Цього разу Покрещук вставили "унікальні" імпланти. Вона показала, як виглядають її форми після "пластики" й не приховувала, що у захваті.

"Моя нова глютеопластика 655 мл. Імплант унікальний, який можна вирізати під тебе, щоб вона і велика була і красиво виглядала на мені худій", - заявила блогерка.

Українка з найбільшими вилицями після "пластики" (скріншоти)

"Це шикарно! Якщо у тебе гарний смак, ти теж скажеш, що це шикарно!" - заявила Покрещук.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом блогерки з'явилося чимало критики. Користувачів ошелешели величезні імпланти. Тому вони пишуть:

"Кентавр! Настю, ви вже гальм не відчуваєте"

"Дуже гарна фігура в тебе, але я вважаю, що перебір з об'ємами вже псує красу твою"

"Шикарно, у тебе тільки ніх*я не залишилось, ти тупо залежна від цих операцій, від цих імплантатів".

Що пишуть коментатори (скріншоти)