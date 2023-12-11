UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокована

Як виглядає Покрещук після операції (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Анастасія Покрещук, відома як українка з найбільшими вилицями, похизувалася результатом нової "пластики". Цього разу вона вирішила змінити форму сідниць.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис в Instagram Покрещук.

Що про пластику говорить сама блогерка

Днями Покрещук вже показалася після наркозу й зазначила, що дуже радіє. Блогерка була задоволена операцією, але не одразу розповіла, що саме їй робили. Але нещодавно вона усе ж зізналася, що їй змінили розмір сідниць.

Цього разу Покрещук вставили "унікальні" імпланти. Вона показала, як виглядають її форми після "пластики" й не приховувала, що у захваті.

"Моя нова глютеопластика 655 мл. Імплант унікальний, який можна вирізати під тебе, щоб вона і велика була і красиво виглядала на мені худій", - заявила блогерка.

Українка з найбільшими вилицями після "пластики" (скріншоти)

"Це шикарно! Якщо у тебе гарний смак, ти теж скажеш, що це шикарно!" - заявила Покрещук.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом блогерки з'явилося чимало критики. Користувачів ошелешели величезні імпланти. Тому вони пишуть:

  • "Кентавр! Настю, ви вже гальм не відчуваєте"
  • "Дуже гарна фігура в тебе, але я вважаю, що перебір з об'ємами вже псує красу твою"
  • "Шикарно, у тебе тільки ніх*я не залишилось, ти тупо залежна від цих операцій, від цих імплантатів".

Що пишуть коментатори (скріншоти)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Санту Дімопулос "заклювали" за ретрит на Балі, але співачка "огризнулася" у відповідь.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса