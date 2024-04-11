В Україні зростає захворюваність на дуже заразну та небезпечну хворобу: її симптоми

Що важливо знати про кашлюк

Захворювання стосується переважно дітей, які складають 95,9% від усіх випадків, тоді як дорослі становлять лише 4,1%. Більшість захворілих - це діти дошкільного та молодшого шкільного віку.

Однією з основних причин зростання кількості захворювань є значна кількість невакцинованих дітей.

Чим небезпечний кашлюк?

Кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Найбільш небезпечною хвороба є для немовлят, у яких може викликати апное - тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Симптоми кашлюка

Хвороба починається як ГРВІ. Через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель аж до почервоніння обличчя, сльозотечі, кашель має характерний свист.

Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, кашель може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками ГРВІ.

У немовлят кашель може не проявлятись, але в них може ставатися зупинка дихання на короткий час, про що може свідчити посиніння обличчя.

Одужання починається через 4-8 тижнів, хворий починає рідше кашляти, приступи кашлю стають слабшими. Іноді період одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

За перших ознак сильного кашлю у немовлят та симптомів апное - негайно зверніться до лікаря!

Профілактика кашлюка

Усі діти мають отримати 4 щеплення - у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, наздоженіть його якнайшвидше.

Також, від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижня вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини.